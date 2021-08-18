الهروب الكبير مستمر.. الإنتاج يُدمر المحلة بثلاثية وينعش آماله في البقاء بالدوري

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي أمام الأهلي

واصل المحلة سلسلة نتائجه الجيدة في الدوري وحقق انتصارا مثيرا وغاية في الأهمية على حساب مضيفه غزل المحلة اليوم الأربعاء.

وفاز الإنتاج على المحلة في ملعب الأخير بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

افتتح الإنتاج أهداف المباراة عن طريق معتز كاجو لاعب المحلة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 15.

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وأدرك المحلة التعادل عن طريق عبده يحيى برأسية في الدقيقة 23.

وأضاف حسن ياسين الهدف الثاني للإنتاج في الدقيقة 63 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

ذلك قبل أن يتعرض إسلام فؤاد لاعب المحلة للطرد بشكل مباشر بعد العودة لتقنية الفيديو عقب تدخله بقوة على لاعب الإنتاج.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل مصطفى البدري الهدف الثالث للإنتاج ليقتل به المباراة كليا ويؤمن انتصار فريقه.

ورفع الإنتاج رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 26 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن البنك الأهلي صاحب أول مراكز البقاء وللأخير لقاء أقل.

فيما تجمد رصيد المحلة عند 34 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 في جدول الترتيب.

يذكر أن ذلك الانتصار هو الثاني على التوالي للإنتاج.

ومنذ الهزيمة من الأهلي تعادل الإنتاج مع أسوان وفاز على مصر للمقاصة ثم غزل المحلة.

الإنتاج الحربي غزل المحلة في الدوري
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