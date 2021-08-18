ميركاتو إيطاليا – من أليجري إلى مورينيو.. صيف واحد غير وجه الخريطة

رغم الظروف الاقتصادية ورغم تضرر الأندية بصورة جماعية من جائحة كورونا، لا يوجد أدنى شك أننا سنرى موسما مثيرا للغاية في الدوري الإيطالي.

حركة انتقالات "سيريا آ" كانت حادة للغاية.. ليس فقط على صعيد اللاعبين بل على صعيد المدربين. في الأسطر التالية نستعرض معا ما تغير في "الستة الكبار" للدوري الإيطالي.

يوفنتوس.. عودة "الميستر"

تخبط غير مسبوق في الموسم الماضي، حامل لقب الكالتشيو لـ9 مواسم متتالية بالكاد لحق بمقاعد دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة، والسر في بداية الموسم الكارثية على صعيد التخطيط.

رحل أندريا بيرلو بعد موسم وحيد من تجربته الأولى على الإطلاق في عالم التدريب، وعاد ماسيميليانو أليجري، الرجل الذي يملك 4 ألقاب من أصل 9.

يوفنتوس حتى الآن أتم شراء ويستون ماكيني اللاعب الوحيد ذو المواصفات الدفاعية في قائمة الوسط لديه، ودعم هجومه بالبرازيلي كايو جورجي بـ1.5 مليون يورو، كما أضاف اليوم مانويل لوكاتيلي في صفقة إعارة مع إلزامية الشراء لينهي نواقص الوسط بلا رجعة، ويتفرغ لمرحلة البيع إن أمكن.

خرج ميريح ديميرال معارا إلى أتالانتا، الذي بدوره أتم شراء كريستيان روميرو المتألق مؤخرا مقابل 16 مليون يورو من يوفنتوس ليبيعه إلى توتنام مقابل 50 مليون، صفقة لا يسأل عنها إلا المدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي، والذي بات حاليا مدير توتنام.

إجمالا وبأقل التكاليف، عاد يوفي لصورة متماسكة كمرشح قوي للمنافسة من جديد على اللقب، وهو ما رفعت عودة أليجري التطلعات بشأنه.

إنتر ميلان.. ضوء في آخر النفق

حامل اللقب ضربته صاعقة اقتصادية تركته في وضع غير متوقع، ليفقد مدربه أنطونيو كونتي ويحل مدرب لاتسيو السابق سيموني إنزاجي بدلا منه، ثم يفقد أشرف حكيمي ورميلو لوكاكو.

الحديث هنا عن اثنين من الأعمدة الرئيسية لتتويج الموسم الماضي، ولكن بالنسبة للإدارة، الحديث عن 175 مليون يورو من عمليتي بيع فقط، وهو مبلغ كفيل بإنقاذ النادي وفي الوقت ذاته محاولة تعويض العناصر المفقودة.

رغم ذلك النيراتزوري ليس متفرجا في هذا السوق، حيث تعاقد مع المدافع البلجيكي زينو فانهيوسدن (21 عاما) من ستاندارد لياج مقابل 16 مليون يورو، وعوض حكيمي بضم دينزل دومفريس من أيندهوفن الهولندي مقابل 12.5 مليون يورو، كما أتم شراء ماتيو دارميان لدعم مقاعد البدلاء مقابل 2.5 مليون يورو.

فوق كل ذلك أضاف صانع الألعاب التركي هاكان تشالهان أوجلو والمهاجم البوسني إدين دجيكو في صفقتي انتقال حر، لتصل فاتورة الشراء الإجمالية حتى الآن إلى 31 مليون يورو فقط، علما بأن مستقبل كريستيان إريكسن لم يُحدد حتى الان بعد فاجعة اليورو، وهو ما جعل صفقة التركي تحديدا أمرا ضروريا.

إنتر أيضا تخلص من رواتب عديدة، فعلى سبيل المثال غادر جواو ماريو وراديا ناينجولان وآشلي يونج في صفقات انتقال حر، ورغم خطورة بيع حكيمي ولوكاكو وبصرف النظر عن فوائدها المالية، فإن الفريق لا يزال متماسكا إلى حد كبير بقوامه الأساسي، كما أن التحول لن يكون عنيفا بين كونتي وإنزاجي، على الأقل من ناحية الرسم الخططي.

ميلان.. خطوة تلو الأخرى

عائد آخر من أزمة مالية طاحنة، يتحرك بهدوء وروية وتحركات مالية مدروسة عكس سنوات من التخبط. فقد تشالهان أوجلو لصالح غريمه وفقد حارسه الأساسي جيانلويجي دوناروما لصالح باريس سان جيرمان في صفقتي انتقال حر بعد مفاوضات تجديد متعثرة، ولكنها ليست النهاية.

ميلان هو الوحيد بين كبار إيطاليا الذي يحتفظ بنفس مدرب الموسم الماضي ستيفانو بيولي، طمعا في استمرار الصحوة التي قادته لاحتلال المركز الثاني، ومنحته الصدارة لبعض الوقت.

حتى الآن تعاقد الروسونيري مع فيكايو توموري مدافع تشيلسي مقابل 29 مليون يورو، وقبل رحيل دوناروما الرسمي كان قد حسم صفقة مايك مينيان حارس ليل مقابل 13 مليون يورو، كما أتم شراء ساندرو تونالي لاعب الوسط مقابل 6.5 مليون يورو.

بالإضافة إلى ذلك تعاقد مع الظيهر الأيسر فوديه بالو توريه مقابل 5 مليون يورو، واستمر في استعارة براهيم دياز مقابل 3 مليون يورو، وأخيرا أضاف أوليفييه جيرو المهاجم الفرنسي المخضرم مقابل مليون يورو.

58 مليون يورو أنفقهم ميلان، مقابل 2.5 مليون يورو جمعهم من بيع دييجو لاكسالت. تخلص من بعض الرواتب ولا يملك المستقبل في مركز رأس الحربة على الإطلاق. جيرو يبلغ من العمر 35 عاما، وهو هنا لمقاسمة زلاتان إبراهيموفيتش الذي يقارب عامه الأربعين، ولكن إن كان الحديث عن الموسم الحالي فقط، فهذا يفي بالغرض.

نابولي.. صفر من المؤشرات الإيجابية

باختصار، رحل جينارو جاتوزو بعد الإخفاق في الحفاظ على مقعد دوري الأبطال بالجولة الأخيرة، وأتى لوتشيانو سباليتي بدلا منه. رئيس النادي في خلاف حاد مع قائده لورينزو إنسيني، ويسعى للتخلص منه بقرابة 20 مليون يورو بدلا من بيعه مجانا في الصيف القادم.

أغلى صفقة أجراها نابولي حتى الان هي إتمام شراء ماتيو بوليتانو من إنتر مقابل 19 مليون يورو، بالإضافة إلى مدافع روما السابق جوان جيسوس في صفقة انتقال حر، فقط.

أي مكسب حققه نابولي في الميركاتو؟ لا شيء، أعار بعض اللاعبين وانتهت عقود البعض الآخر، أبرزهم ظهيره السيد هيساي، الذي انتقل للنادي التالي في قائمتنا اليوم. قائمة جاتوزو نفسها تقريبا، وغموض حول مستقبل إنسيني، ولوتشيانو سباليتي بعد تجربة إنتر الأخيرة في عصر ما قبل كونتي، هل يوجد ما يدعو للتفاؤل؟

لاتسيو.. تحول عنيف في الطريق

رحل إنزاجي صوب إنتر وعاد ماوريسيو ساري للتدريب في مهمته الرابعة داخل بلاده بعد إمبولي ونابولي ويوفنتوس. فرصة كبيرة للرد على الكثير من الشكوك بعد موسمه الذي لم يسر على ما يرام مع يوفي، رغم تتويجه بلقب الدوري.

لاتسيو لم يفقد الكثير وكذلك لم يضف الكثير: فيليبي أندرسون مقابل 3 مليون يورو – ظهير صربي يدعى ديميتري كامينوفيتش من الدوري المحلي مقابل 2.5 مليون يورو – هيساي الذي يعرفه ساري جيدا منذ إمبولي ثم نابولي بالمجان.

السؤال الأكبر مع هذا الفريق يكمن في تحوله العنيف من أسلوب إنزاجي إلى "ساري بول" كما يطلقون عليها، فأبسط الأمثلة هو التحول من 3-5-2 إلى خط دفاع رباعي، وهو ما يفسر وجود ظهيرين بين 3 صفقات أجراها النادي حتى الآن.

روما.. كل الأنظار حول البرتغالي

الرجل الذي يثير الجدل أينما حل وارتحل. جوزيه مورينيو دائما أبدا. يعود البرتغالي إلى إيطاليا بعد 11 عاما على ثلاثية إنتر الشهيرة، ولكن التطلعات ليست كما كانت قبل كل هذه الأعوام.

الرجل الذي تسلم فريقا في دوري المؤتمر الأوروبي، عانى مؤخرا من نهايات كارثية لتجاربه. روما يملك الكثير من التطلعات، قد يكون فرصة للحصول على ضغط أقل من المستويات التي درب بها مورينيو مؤخرا، ولكنها لن تكون نزهة، يكفي فقط جذبه للكاميرات والعناوين الصحفية.

الكثير من العقود تم إزاحتها من الطريق لبناء فريق جوزيه الجديد أبرزها إدين دجيكو. روما في ظل ظروف الدوري الإيطالي الاقتصادية عموما بعد الجائحة، أخرج 40 مليون يورو للتعاقد مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي البديل، وهذا بحد ذاته يشكل تحديا رئيسيا لإثبات أن هذا اللاعب كان يستحق هذا الإنفاق.

أبراهام ليس المهاجم الوحيد الجديد في قائمة الذئاب، بوصول إلدور شوموردوف من جنوى مقابل 17.5 مليون يورو. أيضا تعاقد الفريق مع الحارس البرتغالي المخضرم روي باتريسيو لإنهاء أزمة هذا المركز مقابل 11.5 مليون يورو.

خط الدفاع أيضا تم دعمه بـ3 صفقات، هم الظهير الأيسر ماتياس فينيا (13 مليون يورو) قلب الدفاع روجر إيبانيز (9 مليون يورو) والظهير الأيمن برايان رينولدز (6.75 مليون يورو).

97.75 مليون يورو تم وضعها تحت التصرف الكامل للاستثنائي البرتغالي، أكثر من أي فريق آخر على هذه اللائحة، فماذا سيكون المقابل؟