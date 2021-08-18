فاركو يتعاقد مع المهاجم الجزائرى رزقي حمرون

أعلن نادي فاركو تعاقده مع المهاجم الجزائري رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الجزائري ليكون أولى صفقات النادي استعدادا للمشاركة في الدوري المصري الموسم المقبل.

رزقي حمرون النادي : شبيبة القبائل فاركو

ومن المنتظر انضمام اللاعب لتدريبات الفريق البرتقالي خلال الأيام المقبلة استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويعد حمرون هو أول صفقات نادي فاركو، بعد أن جاء على قائمة المطلوبين من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدي عبد العاطي.

ويشارك فاركو في الدوري المصري لأول مرة في تاريخه بعدما نجح في التأهل من دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي.

حمرون البالغ من العمر 25 عاما لعب الموسم الماضي مع شبيبة القبائل 38 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.