موندو: 7 ملايين تفصل بيانيتش عن يوفنتوس

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 19:40

كتب : FilGoal

بيانيتش

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن 7 ملايين يورو تمنع انضمام ميراليم بيانيتش من برشلونة إلى يوفنتوس.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد أشارت في وقت سابق إلى أن يوفنتوس قد اتفق مع إدارة برشلونة على استعادة اللاعب البوسني على سبيل الإعارة لمدة موسم قابل للزيادة لموسم آخر.

ووفقا لسبورت فإن بيانيتش قد وافق على تحفيض راتبه بنسبة 20% من أجل الانضمام ليوفنتوس الذي سيدفع راتبه الموسم المقبل.

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وتأتي محاولات برشلونة للتخلص من بيانتش وبعض اللاعبين الآخرين من أجل خفض نسبة الرواتب في الفريق للنجاح في تسجيل الصفقات الجديدة التي لا يستطيع أن يسجلها النادي حتى الآن بسبب تعديه للحد الأقصى للأجور.

موندو كشفت أن يوفنتوس يرغب في التخلص من الويلزي آرون رامسي ليستطيع ضم ميراليم بيانيتش ولكن راتب اللاعب الويلزي يظل عائقا مع تقاضيه 7 ملايين يورو سنويا كرابع أعلى راتب في يوفنتوس.

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بيانيتش ما زال ينتظر يوفنتوس لانه يعلم بأن أليجري لم ينسه حتى بعد التعاقد مع مانويل لوكاتيلي فإن هذا لن يمنع البيانكونيري من التعاقد مع لاعب وسط برشلونة.

بيانيتش كان قد تعرض لصافرات استهجان خلال مباراة برشلونة مع يوفنتوس في كأس خوان جامبر الودية والتي انتهت بفوز البلوجرانا بثلاثة أهداف دون مقابل.

صافرات الاستهجان كانت ضد بيانيتش وبعض اللاعبين الآخرين الين رفضوا تخفيض رواتبهم مع برشلونة، والذي رأت الجماهير أنهم السبب الرئيسي في رحيل ليونيل ميسي عن الفريق، لعجز الإدارة عن تمديد تعاقده.

بيانيتش انضم لبرشلونة بداية الموسم الماضي قادما من يوفنتوس في صفقة تبادلية بين الفريقان، انضم فيها بيانيتش لبرشلونة وأرتور ميلو ليوفنتوس.

وشارك بيانيتش الموسم الماضي مع برشلونة في 30 مباراة في جميع البطولات ولم يتمكن من صنع أو تسجيل أي أهداف.

ميراليم بيانيتش الدوري الإيطالي الدوري الإسباني برشلونة يوفنتوس
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