قائمة الزمالك - عودة عبد الشافي والونش لمواجهة سيراميكا كليوباترا

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 19:36

كتب : إبراهيم رمضان

محمد عبد الشافي مع الزمالك أمام حرس الحدود

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق المتجهة إلى السويس للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويحل الفريق ضيفا على سيراميكا يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساء على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز.

وعاد لقائمة الزمالك ثنائي الدفاع محمد عبد الشافي ومحمود حمدي "الونش" الذي غاب عن مواجهة وادي دجلة السابقة للإيقاف.

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وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم “جنش” – محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمود حمدي “الونش”- محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي .

خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – محمود عبد الرازق “شيكابالا”- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – مروان حمدي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وقبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

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