سبورت: مستقبل رقم ميسي في برشلونة.. وحقيقة منحه لـ كوتينيو

قرر نادي برشلونة عدم ارتداء أي لاعب للرقم 10 الخاص بلاعبه السابق ليونيل ميسي على الأقل خلال الموسم الحالي.

ليونيل ميسي انتقل لصفوف باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة.

وبحسب صحيفة" سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة لن يمنح رقم ميسي لأي لاعب آخر الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن الرقم لم يتم عرضه على كوتينيو من الأساس وإذا استمر اللاعب مغ برشلونة فسيكون له رقم مختلف.

تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم أشارت إلى عرض الرقم 10 على البرازيلي فيليبي كوتينيو لارتدائه الموسم المقبل مع برشلونة.

ولا تسمح قواعد الليجا بحجب قميص معين ولكن برشلونة لن يمنح الرقم لأحد هذا الموسم أو على الأقل حتى يكون ضروريا.

النادي لا يريد أن يمنح أي لاعب رقم ميسي الآن ولكن إذا كان الأمر ضروريا فيجب منحه لأحد اللاعبين الذين لديهم تاريخا كبيرا في كامب نو.

في هذه الحالة، سيكون الرقم "10" لأحد اللاعبين المحليين الذين يرعون الفريق بقيادة رونالد كومان من على مقاعد البدلاء.

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