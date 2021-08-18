مستعينا بـ خابي ليم.. يوفنتوس يعلن ضم لوكاتيلي رسميا
الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 19:15
كتب : FilGoal
أعلن يوفنتوس اليوم الأربعاء رسميا ضمه لمانويل لوكاتيلي قادما من صفوف ساوسولو.
مانويل لوكاتيلي
النادي : ساسولو
وأشار بيان يوفنتوس إلى أن لوكاتيلي سينضم للفريق معارا لمدة عامين مع أحقية شراء مقابل 35 مليون يورو فيما بعد.
ووقع لوكاتيلي على عقد يربطه بيوفنتوس حتى عام 2026.
هذا بالإضافة لاتفاق يوفنتوس مع ساسولو على دفع 12 مليون و500 ألف يورو كحوافز وإضافات.
واستعان الحساب الرسمي ليوفنتوس عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بخابي ليم صاحب الفيديوهات الشهيرة عبر موقع "تيك توك".
ويقوم خابي ليم بتصوير فيديوهات تشير إلى القيام بالعديد من الأمور بطريقة سهلة وبديهية عكس ما هو مثار عنها.
وأوضح فيديو يوفنتوس مطالبة الكثير من الجماهير للنادي بإعلان ضم لوكاتيلي ليظهر خابي ليم ويقوم بالإشارة إلى اللاعب الجديد.
𝘈𝘯𝘯𝘰𝘶𝘯𝘤𝘦 𝘓𝘰𝘤𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪? ➡️ 🤲
#LocatelliAnnounced pic.twitter.com/AJT368qvJx— JuventusFC (@juventusfcen) August 18, 2021
ويعد لوكاتيللي من ناشئي أتالانتا ومنه انتقل إلى ميلان ثم انضم إلى ساسولو في عام 2018.
وخاض صاحب الـ23 عاما مع ساسولو 99 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 11 آخرين.
وكان لوكاتيلي ضمن كتيبة منتخب إيطاليا التي توجت بلقب يورو 2020 الصيف الجاري.