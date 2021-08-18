طبيب الأهلي - وليد سليمان جاهز لمباراة المصري.. وفحص جديد لمحمد شريف

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 19:00

كتب : حسام نور الدين

وليد سليمان يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد الإنتاج الحربي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي في الأهلي عن مستجدات إصابة بعض لاعبي الفريق الأحمر.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال أبو عبلة في تصريحات نقلها موقع الأهلي إن حسين الشحات لاعب الفريق اشتكى من إجهاد خفيف في العضلة الأمامية قبل انطلاق المران الجماعي.

لذلك فضل الجهاز الطبي حصول اللاعب على جلسة علاج طبيعي وتدريبات بدنية خفيفة حتى لا تتفاقم إصابته، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدا الخميس.

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وأكد أبو عبلة أن وليد سليمان أصبح جاهزا للمباريات بداية من مواجهة المصري المقبلة يوم الجمعة، بعد تعافيه نهائيا من الإصابة في العضلة الخلفية.

بينما شارك محمد شريف في جانب كبير من التدريبات البدنية والجماعية، على أن يخضع لفحص طبي غدا الخميس لتحديد إمكانية مشاركته أمام المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ32 من الدوري المصري.

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