مران الأهلي - انتظام شريف وبانون والثلاثي المصاب.. وحضور الخطيب

انتظم في مران الأهلي الخماسي محمد شريف وبدر بانون ووليد سليمان ومحمود متولي ومصطفى شوبير بعد فترة من الغياب.

محمد شريف النادي : الأهلي الأهلي

وغاب محمد شريف عن الأهلي في الأيام الماضية بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، كما غاب بدر بانون بسبب إصابته بفيروس كورونا.

بينما تعافى الثلاثي وليد سليمان ومحمود متولي ومصطفى شوبير من الإصابة وانتظم في مران الفريق الجماعي.

وتعرض وليد سليمان للإصابة في العضلة الخلفية، بينما كان يعاني متولي من الإصابة في العضلة الضامة.

وكان يعاني مصطفى شوبير من إصابة بكدمة قوية في إصبع اليد.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق قبل المران، واجتمع أيضا مع جهازه المعاون.

وتحدث موسيماني خلال الجلسة مع اللاعبين عن بعض الإيجابيات والسلبيات التي واجهت الفريق في الفترة المقبلة بالتحديد في مباراة طلائع الجيش التي انتهت بالتعادل السلبي.

وحرص محمود الخطيب رئيس الأهلي على حضور جانب من المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري يوم الجمعة المقبل، في الجولة الـ32 من الدوري المصري.