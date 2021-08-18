موسيماني: واجهنا اضطرابا كبيرا كفريق ولكننا سنقاتل للنهاية

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 16:40

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش - موسيماني

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه "واجه اضطرابا كبيرا"، مشددا أن الأحمر "سيقاتل بكرامة حتى النهاية".

وقال موسيماني في تغريدة عبر تويتر: "لقد واجهنا اضطرابا كبيرا كفريق ، لكننا سنقاتل بكرامة حتى النهاية ، كل شيء يحدث لسبب ما ، ربما هناك أشياء أكبر قادمة بالنسبة لنا".

وابتعد الأهلي عن الحفاظ على لقب الدوري، الذي فاز به في آخر 5 سنوات، لصالح الزمالك، الذي وسع الفارق لـ 4 نقاط مع الأهلي قبل 3 جولات من النهاية.

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وتعادل الأهلي مرتين في آخر 3 مباريات، ضد الإسماعيلي وطلائع الجيش 1-1 و0-0 على الترتيب، ليفقد 4 نقاط ثمينة في صراع الصدارة.

ويواجه الأهلي المصري ثم الجونة ثم أسوان، فيما يقابل الزمالك سيراميكا كليوباترا، ثم الإنتاج الحربي، ثم البنك الأهلي.

وفاز موسيماني مع الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، كما حصد برونزية كأس العالم للأندية، وكأس مصر، وكأس السوبر الإفريقي.

الأهلي في الدوري بيتسو موسيماني
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