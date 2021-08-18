عمرو جمال: لقاء الأهلي بالنسبة لنا كان استعراضا.. وانتقالي سيكون لأندية لا تتعارض معه

تحدث عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش عن مباراة الأهلي ومستقبله عقب نهاية الموسم.

وقال عمرو جمال عبر قناة النهار: "مباراة الأهلي كانت تحديا بالنسبة للاعبين والجهاز الفني، هناك أمر لا ينتبه إليه الكثيرون، لقد حصلنا على نقطة واحدة بعد أول 8 مباريات في الدوري بسبب سوء الحظ والتوفيق".

وأضاف "ثم حققنا 8 انتصارات متتالية، لدينا فريق مميز وشخصيات كبيرة ومسؤولة".

وعن المباراة واصل "لقاء الأهلي بالنسبة لنا كان استعراضا لتُظهر للناس هل أنت فريق كبير أم صغير، لاعبون مميزون أم لا، قادرون على اللعب تحت ضغط، فالأهلي بكل قوته، وفي منافسة قوية مع الزمالك، وكل نقطة تساوي ثقلها ذهبا".

وأردف "بصراحة، هذا كلام عبد الحميد بسيوني، أن المباريات الكبيرة ضد الأهلي والزمالك هي ما تظهر إمكانيات اللاعب ضد بطل إفريقيا آخر موسمين وحقق أرقاما مميزة".

وأكمل "شكل الأداء كان جيدا دفاعا أو هجوما، ولا يخصنا المنافسة بين الأهلي والزمالك، بل إثبات أننا فريق قوي يقوده مدير فني مميز".

وأوضح عن مستقبله قائلا: "أنا لاعب حر بنهاية الموسم، وأشكر طلائع الجيش على العامين اللذين قضيتهما في صفوفه، ولم أجد منهم سوى كل تقدير واحترام".

وكشف "منحت الأولوية للأهلي، وكانت هناك مكالمة بيني وبين مسؤوليه، وأكدت رغبتي على العودة إلى بيتي، وتعويض ما فاتني سواء للإصابات أو ظروف لم تساعدني".

وأكمل "تحدثت مع مدير التعاقدات أمير توفيق، أن العلاقة بيني وبين الأهلي لا ترتبط بعقود فقط، وأبديت رغبة وقلت لهم تحت أمر النادي وأكون على ذمة الأهلي طوال حياتي، ومرتبط بجماهيره دائما، وبعدها تلقيت عدة عروض، فالمستويات بعيدا عن الأهلي والزمالك في بطولة الدوري متقاربة".

وأتم "هناك مشاريع عديدة، وتلقيت عددا من العروض الجيدة، اتفقت على الانتقال إلى ناد ما، لن أصرح احتراما لرغبتهم، واتجاهي سيكون لأندية لا تتعارض مع النادي الأهلي".

وسجل جمال 10 أهداف بقميص طلائع الجيش في الدوري الموسم الجاري.