حمودي يعود لتدريبات بيراميدز

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 15:44

كتب : FilGoal

أحمد حمودي - بيراميدز

عاد أحمد حمودي جناح بيراميدز إلى تدريبات فريقه الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بقطع في وتر إكيليس.

أحمد حمودي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وشارك حمودي في تدريبات بيراميدز بعدما أنهى مشوار التعافي والبرنامج التأهيلي عقب الإصابة التي تعرض لها في يناير الماضي.

يذكر أن حمودي انتقل إلى بيراميدز في صيف 2019 بعد رحيله عن الأهلي.

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وتأخرت انطلاقة حمودي مع بيراميدز بعد خطأ إداري في قيده خلال الموسم الأول، ثم إصابته الطويلة في الموسم الجاري.

وسبق لـ حمودي اللعب لسموحة وبازل السويسري والزمالك كذلك وتوج بـ 3 ألقاب دوري مصري و3 كأس مصر ولقب السوبر مرة.

الدوري المصري بيراميدز
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