الأهلي: نطلب حكاما أجانب لمبارياتنا في السوبر وكأس مصر.. ونقدر مجهود اللاعبين

طالب الأهلي في بيان رسمي إدارة مبارياته في كأس مصر والسوبر المحلي عن طريق حكام أجانب.

كما طالب بحلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

النادي الأهلي يحرص دائما على إعلاء المصلحة العامة، والتعاون مع كافة عناصر المنظومة الرياضية، لا سيما اتحاد الكرة ولجانه، بما يساعد على نجاح المسابقات ودعم المنتخبات الوطنية، حتى وإن وقع عليه الضرر في بعض المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية «الفجة» والمتكررة، وأخرها ما جرى في مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمس من جانب حكم اللقاء، وحكم الفيديو المساعد، التي كشفت أن مثل هذه الأخطاء منذ بداية الموسم لم تكن تقديرية. لذا يود النادي التأكيد على النقاط التالية:-

أولا: التقدير الكامل للجهد الكبير الذي بذله لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي على مدار الموسمين المتلاحقين، أيًّا كانت هوية بطولة الدوري هذا الموسم، فقد حقق هؤلاء بطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي، وكأس مصر في الموسم الماضي، ودوري أبطال إفريقيا موسم 2019-2020، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2019-2020، والسوبر الإفريقي 2019-2020، ودوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي موسم 2020-2021، بالإضافة إلى أنهم يستعدون للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي في قطر سبتمبر المقبل، وكأس العالم للأندية التي ستقام باليابان ديسمبر القادم.

ثانيًا: لم نجد تفسيرًا لتكرار الأخطاء التحكيمية في مباريات الأهلي، على وجه التحديد، التي أفقدت الفريق خمس عشرة نقطة في سباق الدوري، وهو أمر يطرح تساؤلات عديدة عن سر غياب العدالة.

ثالثًا: قمنا بمخاطبة اتحاد الكرة مرات عديدة، وحذرنا من تكرار الأخطاء غير المقبولة للحكام، التي نسفت مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة، وتلقينا وعودًا بتطوير منظومة التحكيم، ورغم كل هذا، ومع استئناف فريق الأهلي مبارياته المحلية عقب الانتهاء من مشاركاته الإفريقية، لم نتوقف عند هذه الأخطاء، وآثرنا التحمل فوق الطاقة؛ حرصًا على نجاح واستكمال المسابقة وحتى لا يتشتت تفكير لاعبينا بمثل هذه الأمور، خاصة أنهم يعانون من إجهاد بدني وذهني غير مسبوق بسبب ضغط المباريات، وهو أمر لن نقبل به مرة اخرى، خاصة أن تراكم المباريات على فريق الأهلي كان لداعٍ أهم وهو اللعب باسم مصر في البطولات الدولية والتتويج بألقاب قارية.

رابعًا: إزاء ما يحدث من غياب للعدالة في مباريات الأهلي، فإن النادي ينتظر رد اتحاد الكرة بشأن استقدام حكام أجانب من التصنيف الأول لمباريات الأهلي في بطولتي السوبر المصري وكأس مصر، على أن يتحمل النادي التكاليف كاملة، وإيجاد حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد للحفاظ على حقوق كل الأطراف.

🚨| الأهلي في بيان رسمي: نطلب حكام أجانب لمبارياتنا في السوبر وكأس مصر - لابد من حلول قاطعة مع لجنة الحكام والقائمين عليها قبل انطلاق الموسم الجديد. - لن نقبل بضغط المباريات بهذا الشكل مرة أخرى. وجاء نص البيان على النحو التالي : pic.twitter.com/zGl8ekfWYH — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 18, 2021

أهدر الأهلي نقتطين ثمينتين في صراع الدوري مع الزمالك بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 من المسابقة بملعب الجيش في السويس.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 69 بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وقبل 3 جولات من النهاية.

بينما وصل الجيش إلى النقطة 39 في المركز الثامن.