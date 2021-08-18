عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال لم يوقع لـ بيراميدز.. وجددنا تعاقد بابل بقيمة أقل

شدد عماد سليمان المشرف على الفريق الأول في الإسماعيلي، على أن إيهاب جلال مدرب الفريق لم يوقع لنادي بيراميدز.

وقال سليمان لـ FilGoal.com "إيهاب جلال لم يوقع لـ بيراميدز. هو مدرب وانسان محترم وموجود معنا الموسم المقبل في حال توفر طلباته من اللاعبين الذين يساعدونه على تحقيق أهدافه".

وكشف سليمان "نجحنا في تجديد التعاقد مع آري بابل لموسم جديد مقابل 150 ألف دولار في الموسم، وهي أقل من قيمة عقده هذا الموسم وقدره 300 ألف دولار، وكان من المفترض أن يحصل بحسب عقده القديم على 550 ألف دولار الموسم المقبل".

وأردف "جددنا أيضا تعاقد محمد هاشم، بابل وهاشم كلاهما قد ذهب للاتحاد السكندري لكنهما فضلا في النهاية الاستمرار معنا".

واستدرك "جلال أراح بعض اللاعبين ضد إنبي بسبب الإجهاد. كان علينا أن نجرب بعض اللاعبين خاصة من مواليد 1999 و2000 لمعرفة من سيبقى ومن سيرحل بعد أن أمننا وضع الفريق في البقاء بالدوري".

وأوضح "بدأنا في تلبية طلبات إيهاب جلال في الحفاظ على قوام الفريق".

وأتم "نعمل حاليا على التوقيع مع بعض التدعيمات وننتظر حصولهم على مقدمات مالية".

استفاق إنبي من سلسلة التعادلات التي حققها في مبارياته الأخيرة وهزيمته أمام الأهلي وأسقط الإسماعيلي اليوم الثلاثاء.

وفاز إنبي على الإسماعيلي بهدفين لهدف في ملعب بتروسبورت في الجولة 31 من الدوري المصري.

بتلك النتيجة وصل رصيد إنبي لـ42 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.