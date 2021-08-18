ماركا: برشلونة يقرر بقاء كوتينيو لمدة موسم آخر

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني قرر بقاء اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، خاصة بعد صعوبة بيع اللاعب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة البلاوجرانا والمدير الفني الهولندي رونالد كومان اتخذا قرارا ببقاء كوتينيو في الفريق للموسم المقبل ومنحه فرصة أخرى.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن برشلونة قضى الصيف كاملا في محاولة العثور على فريق للاعب البرازيلي، لكن كان ذلك مستحيلا لأن كوتينيو أصيب ولم يظهر في العديد من المباريات.

وأوضحت ماركا أن رونالد كومان الموسم الماضي كان يريد بقاء اللاعب وبالفعل اعتمد عليه في العديد من المباريات وظهر بمستوى جيد في اللقاءات التي لعب فيها ولكنه تعرض بعد ذلك للإصابة التي أبعدته عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه كانت هناك العديد من الأسباب حول التذبذب في الأداء الذي يقدمه البرازيلي وهو وجود ليونيل ميسي الذي كان يلعب في نفس المركز وكان لا يمكن المساس به، ولكن الآن تغير الموقف مع رحيل الأرجنتيني.

وكان كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018 بصفقة بلغت 160 مليون يورو، حيث شارك اللاعب في 64 مباراة سجل خلالها 14 هدافا وصنع 10 أخرين.

يذكر أن برشلونة بدأ رحلة الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد وفاز بنتيجة 4-2، حيث شهد اللقاء تألق اللاعب الدنماركي مارتن برايثوايت، فيما قدم الهولندي ممفيس ديباي أداء جيدا في الظهور الأول الرسمي له بقميص البارسا.