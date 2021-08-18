ماركا: برشلونة يقرر بقاء كوتينيو لمدة موسم آخر

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 11:23

كتب : عمر خالد

فيليبي كوتينيو - برشلونة

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني قرر بقاء اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو ضمن صفوف الفريق الموسم المقبل، خاصة بعد صعوبة بيع اللاعب.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة البلاوجرانا والمدير الفني الهولندي رونالد كومان اتخذا قرارا ببقاء كوتينيو في الفريق للموسم المقبل ومنحه فرصة أخرى.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن برشلونة قضى الصيف كاملا في محاولة العثور على فريق للاعب البرازيلي، لكن كان ذلك مستحيلا لأن كوتينيو أصيب ولم يظهر في العديد من المباريات.

أخبار متعلقة
تضارب حول أنباء رغبة برشلونة في ضم أوباميانج ظهور طيب للجدد ورسالة برايثوايت في ملامح انتصار برشلونة على سوسييداد عصر ما بعد ميسي.. برشلونة يفتتح الموسم برباعية أمام سوسيداد

وأوضحت ماركا أن رونالد كومان الموسم الماضي كان يريد بقاء اللاعب وبالفعل اعتمد عليه في العديد من المباريات وظهر بمستوى جيد في اللقاءات التي لعب فيها ولكنه تعرض بعد ذلك للإصابة التي أبعدته عن الفريق حتى نهاية الموسم.

وأشار التقرير إلى أنه كانت هناك العديد من الأسباب حول التذبذب في الأداء الذي يقدمه البرازيلي وهو وجود ليونيل ميسي الذي كان يلعب في نفس المركز وكان لا يمكن المساس به، ولكن الآن تغير الموقف مع رحيل الأرجنتيني.

وكان كوتينيو انضم إلى برشلونة قادما من ليفربول الإنجليزي في يناير 2018 بصفقة بلغت 160 مليون يورو، حيث شارك اللاعب في 64 مباراة سجل خلالها 14 هدافا وصنع 10 أخرين.

يذكر أن برشلونة بدأ رحلة الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد وفاز بنتيجة 4-2، حيث شهد اللقاء تألق اللاعب الدنماركي مارتن برايثوايت، فيما قدم الهولندي ممفيس ديباي أداء جيدا في الظهور الأول الرسمي له بقميص البارسا.

فيليب كوتينيو برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
آس: ميسي ترك شيئا خاص به داخل غرفة ملابس برشلونة 34 دقيقة | أوروبا
مصدر بـ كاف لـ في الجول: فريق السيدات شرط أساسي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم بعد المقبل 35 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مدرب نيجيريا: مواجهة مصر ستكون جيدة للغاية.. وهكذا سنستعد لـ أمم إفريقيا 2021 39 دقيقة | إفريقيا
باريس سان جيرمان وسابقة الجالاكتيكوس.. هل هناك كارثة تنتظر الحدوث؟ 53 دقيقة | تقرير في الجول
"40 عاما من قصة سحرية".. البحث عن 1703 شخصا مواليد 1981 يحملون اسم مارادونا ساعة | أمريكا
سكاي: أرسنال في محادثات متقدمة بشأن أوديجارد ساعة | الدوري الإنجليزي
عماد سليمان لـ في الجول: إيهاب جلال لم يوقع لـ بيراميدز.. وجددنا تعاقد بابل بقيمة أقل ساعة | الدوري المصري
أسامة نبيه: شكرا لـ لاعبي الزمالك.. والدوري مازال في الملعب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك