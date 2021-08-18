لبيب: باركوا لـ الزمالك على الفوز ضد دجلة وليس حصد الدوري.. متبقي 3 مباريات

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

احتفالات لاعبي الزمالك بعد الفوز على وادي دجلة

شدد حسين لبيب رئيس اللجنة المديرة لنادي الزمالك، أنه يتلقى المباركات بفوز الزمالك على وادي دجلة، وليس حصد الأبيض للقب الدوري.

وقال لبيب عبر قناة الشمس: "باركوا لنا على الفوز ضد وادي دجلة وليس على الفوز بالدوري. مازال هناك 3 مباريات، واللاعبون رجال".

وأردف "اللجنة السابقة، والمجلس الذي سبقه، واللجنة الحالية، دليل على مدى عظمة الزمالك أنه لم يتأثر بالظروف. الله أكرمنا بدوري اليد والسلة وكأس الكرة الطائرة، بجانب بطولة إفريقيا لكرة السلة".

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وشدد "نحن في ظهر نادي الزمالك، كما كان في ظهرنا دائما".

وفاز الزمالك على وادي دجلة اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي.

الزمالك في الدوري حسين لبيب
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