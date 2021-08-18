كوبا ليبرتادوريس - فك العقدة.. بالميراس ينتصر بثلاثية على ساو باولو ويتأهل للمربع الذهبي

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 04:52

كتب : إسلام أحمد

بالميراس

بالميراس ساو باولو - بالميراس - كوبا ليبرتادوريس 2021 ساو باولو
نرشح لكم
أخر الأخبار
كوبا ليبرتادوريس - فك العقدة.. بالميراس ينتصر بثلاثية على ساو باولو ويتأهل للمربع الذهبي 3 ساعة | أمريكا
حارس طلائع الجيش: لن يتم مجاملتنا على حساب الأهلي.. وحقيقة احتفال إسلام جمال مع شيكابالا 7 ساعة | الدوري المصري
عبد المنصف: أي إخفاق آخر لدجلة معناه الهبوط.. وحظنا إننا واجهنا الزمالك 8 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لا نلوم إلا أنفسنا لكن عن أي تكافؤ نتحدث.. أليست كرة الأهلي ضد الطلائع هدف؟ 8 ساعة | الدوري المصري
إسلام جمال: لم أر كرة الأهلي الجدلية.. وهذا توقعي 8 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر بسيوني: الشناوي أنقذ الأهلي من عدة فرص خطيرة أمامنا 9 ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس الزمالك: كان لدي أملا كبيرا في طلائع الجيش.. واللقب لم يُحسم بعد 9 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: نشعر بالحزن بعد التعادل مع الجيش.. وقرار الحكم مؤلم 9 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك