حارس طلائع الجيش: لن يتم مجاملتنا على حساب الأهلي.. وحقيقة احتفال إسلام جمال مع شيكابالا

شدد محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش على أن هدف فريقه كان محو صورة الهزيمة الثقيلة أمام سموحة برباعية مشيرا إلى أنه لم ير لقطة الهدف الجدلي بشكل واضح.

وتعادل طلائع الجيش مع الأهلي سلبا ليبتعد الأحمر عن الزمالك المتصدر بأربع نقاط قبل ثلاثة أسابيع على نهاية الدوري.

قال محمد بسام في تصريحات لقناة صدى البلد: "دخلنا مباراة الأهلي وهدفنا محو الصورة السيئة التي حدثت في مباراة سموحة والهزيمة الثقيلة. نجحنا في حسم البقاء في الدوري منذ فترة طويلة ونحاول تحسين مركزنا. اللاعبون قدموا مباراة مميزة".

وأضاف "يدربني مدرب حراس مرمى على أعلى مستوى، كنا مركزين قبل المباراة في التدريب على الكرات العرضية والكرة الثانية وهو ما ساعدني على التصدي لبعض الكرات".

محمد بسام يرد على شائعة تواصل شيكابالا مع قائد طلائع الجيش بعد المباراة للاحتفال#الماتش #صدى_البلد@HHathout pic.twitter.com/oRBuXDi6x7 — صدى البلد (@baladtv) August 17, 2021

وعن لقطة الهدف الجدلية الذي لم يتم احتسابه للأهلي، قال: "لم أستطع رؤيتها بشكل جيد، ولكن من مشاهدة الصور الموجودة يجب أن يكون هناك تقنية خط المرمى ليتم حسم الأمر، اللقطة جدلية بشكل كبير ولو كانت هدف 100% كان سيتم احتسابها فلن يتم مجاملتنا على حساب الأهلي".

وعن الحديث عن احتفال إسلام جمال مع شيكابالا قائد الزمالك عبر الهاتف في غرفة خلع الملابس، قال بسام: "لم يحدث هذا الأمر، ليس لنا علاقة بالفائز بالدوري، هدفنا كان محو ذكرى ما حدث أمام سموحة وأنها المباراة الأخيرة التي سيتابعها لنا الجمهور بشغف أمام الأهلي الذي لديه دوافع للفوز بالبطولة".