عبد المنصف: أي إخفاق آخر لدجلة معناه الهبوط.. وحظنا إننا واجهنا الزمالك

"صعوبة المباراة أننا واجهنا الزمالك وهو لديه هدف والمنافسة على لقب الدوري مقابل أن بعض منافسينا في قاع الدوري لديهم مواجهات أسهل" هكذا تحدث محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ومدير الكرة على هزيمة فريقه.

وفاز الزمالك على وادي دجلة اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وتحدث عبد المنصف عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "واجهنا الزمالك على قدر إمكانياتنا وحاولنا أن ندرك التعادل ضد الزمالك لكن الأمر كان صعبا".

وواصل "نعاني من غيابات كثيرة بسبب الإصابات ولا حل أمامنا سوى الفوز لأن أي إخفاق في المباريات المقبلة يعني أن الأمور شبه انتهت بالنسبة لنا".

وشدد عبد المنصف "سنحاول لآخر نفس وسننافس بقوة".

وتجمد رصيد وادي دجلة عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب.