عبد الحفيظ: لا نلوم إلا أنفسنا لكن عن أي تكافؤ نتحدث.. أليست كرة الأهلي ضد الطلائع هدف؟

اعتذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، عن نتائج بعض المباريات التي كانت في المتناول حسب وصفه.

ولكن عبد الحفيظ شدد تصريحات تلفزيونية، عقب نهاية مباراة فريقه أمام طلائع الجيش والتي انتهت 0-0، أنه لا يريد أن يسوق مبررات عن سبب ابتعاد فريقه عن صدارة الدوري واقتراب الزمالك من تحقيق اللقب، قبل أن يدلل عما يراه في رأيه انعدام للتكافؤ، بجانب هجومه على حكام المباراة بسبب الكرة الجدلية في الشوط الأول من المباراة.

وفي تصريحات لاحقة عبر صدى البلد، هاجم محمود بسيوني حكم تقنية الفيديو في المباراة قائلا: "أتحدث عن حقائق وليس مبررات، هل كرة فريقنا أمام طلائع الجيش ليست هدفا. لم أر بسيوني في 4 سنوات منذ أن احتسب ضربة جزاء ضدنا وادي دجلة بشكل غير صحيح ضد مؤمن زكريا آنذاك".

وأكمل "كل هدف نسجله يتم العودة لتقنية الفيديو للتأكد من صحته، وفي القرارات التي في صالحنا لا نجد ذلك".

وأوضح "تكافؤ الفرص والعدالة وغيرها من المفاهيم والمسميات لا يتم تطبيقها في الدوري".

وشدد "لم يكن يجب أن نوافق على ضغط المباريات الذي تعرضنا له، وهنا أخطأنا".

وأكد "لكن ليس لي الحق بالقول إن التحكيم أبعد الأهلي عن الدوري، ولكن كيف يخطئ الحكم في تطبيق القانون وهو يجلس أمام شاشة؟".

وقال عبد الحفيظ قبل ذلك لقناة الأهلي: "النتيجة غير مرضية وخسرنا نقاط كان يمكنها أن تحسن النتيجة، نأسف على العديد من الأخطاء واجتهدنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين وتوجنا بالكأس وثالث كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي وهو ما أثر وضغط علينا محليا".

وأضاف "لعبنا 9 مباريات في رمضان وهناك تكافؤ فرص لم يحدث معنا وهو أمر مضحك للغاية أن يتم الحديث عن منح الجونة عدة أيام قبل مواجهتنا واستخفاف بالعقول لأننا تم ضغطنا من قبل كثيرا".

وشدد "ماذا عن الإسماعيلي الذي واجه بيراميدز واستراح أسبوعا ثم واجهني، ثم قابل المنافس بعد 3 أيام".

وأكمل "في 32 لقاء الـ VAR لم يعمل معنا سوى في 3 أو 4 لقاءات، على عكس ما يحدث في دوري أبطال إفريقيا حيث نحصل على القرارات التي تحق لنا. في 4 أو 5 مباريات لعبنا بها بـ VAR في دوري أبطال إفريقيا تم إنصافنا دائما".

وأوضح "هناك أخطاء وإجهاد شديد مشاركات وسفر وتغيير ملاعب، كمية تنقلات غير طبيعية. الأربعاء في اسكندرية ثم السبت في القاهرة ثم اليوم في السويس وبعدها في الإسكندرية ثم الجونة.. عن أي تكافؤ فرص نتحدث؟".

وشدد "وارد أن نتفاجأ بتسكين مباراة في كأس مصر خلال التوقف الدولي بين 1 و7 سبتمبر. في 32 جولة لعبنا 16 مباراة بفارق 48 ساعة. 50% من لقاءاتنا كل 48 ساعة".

وأردف "لا أسوق مبررات وأخطانا مرات عديدة، كان لدينا فرصة اليوم ولكن لم نحصل على حقنا والدوري بطولة مهمة وغالية. نعانى من أمور غير منطقية. لا أحد سيذكر ما قدمناه عندما تخسر. يعرف الرجال بالحق. في السنة الحالية أخطاء عديدة ولكن ضغط شديد علينا نلعب مباراة كل 48 ساعة بشكل كبير".

وأوضح "فنيا نعم هناك بعض القصور، لكن لا أحد يتحمل مثل هذا الضغط والتعديلات المباغتة لا تحتمل. لا يمكن الثقة في شخص غير أهل للثقة".

واستدرك "نشعر بالأسف على التعادل اليوم. نعتذر عن بعض المباريات التي كانت في المتناول. ولكن حكام تقنية الفيديو في قمة الغرابة. لابد أن يكون هناك كفاءات على قدر المسابقات. أخشى من مفاجآت في مواعيد كأس مصر".

وشدد "الشهر القادم لدينا 3 بطولات. لن نسمح بأن يكون هناك تعديلات تضر بنا ولن نقبل مثل هذا الضغط . نراجع حساباتنا بشكل مستمر. لا أريد أن ينسى أحد أن هذه المجموعة من اللاعبين حصلت على بطولات عديدة وعندما تواجد VAR كانت الأمور منضبطة تماما".

وأتم "أؤكد أنني لا ألوم الا أنفسنا وأتحدى ليفربول أن يلعب نصف مباريات الدوري كل 48 ساعة".

أهدر الأهلي نقتطين ثمينتين في صراع الدوري مع الزمالك بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 من المسابقة بملعب الجيش في السويس.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 69 بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وقبل 3 جولات من النهاية.

بينما وصل الجيش إلى النقطة 39 في المركز الثامن.