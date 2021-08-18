إسلام جمال: لم أر كرة الأهلي الجدلية.. وهذا توقعي

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 00:00

كتب : FilGoal

الأهلي - الجيش

شدد إسلام جمال مدافع طلائع الجيش أنه لم ير كرة الأهلي الجدلية خلال مباراة الفريقين، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال جمال "الفريق كان كله رجال، ومحمد بسام كان له دور كبير في النتيجة".

وأوضح عبر قناة صدى البلد "النقطة من الأهلي راضون بها تماما".

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وشدد "بصراحة، لم أر كرة الأهلي الجدلية إن كانت تخطت الخط أم لا. دائما ما أغطي خلف بسام حال تقدمه".

وأتم "توقعي، لو كانت دخلت الكرة المرمى، لكانت ضربت العارضة بعدما شتتها".

أهدر الأهلي نقتطين ثمينتين في صراع الدوري مع الزمالك بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 من المسابقة بملعب الجيش في السويس.

ووصل الأهلي للنقطة رقم 69 بفارق 4 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، وقبل 3 جولات من النهاية.

بينما وصل الجيش إلى النقطة 39 في المركز الثامن.

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