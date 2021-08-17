نائب رئيس الزمالك: كان لدي أملا كبيرا في طلائع الجيش.. واللقب لم يُحسم بعد

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 23:47

كتب : FilGoal

مروان حمدي - الزمالك - وادي دجلة

شدد محمد الإتربي نائب رئيس نادي الزمالك على أن بطولة الدوري لم تحسم بعد مشيرا إلى أن الأمل كان موجودا لطلائع الجيش ليعرقل الأهلي.

الزمالك حقق الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف ليبتعد بصدارة الدوري المصري بفارق أربع نقاط عن الأهلي.

وقال محمد الإتربي في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة: "اللاعبون كانوا رجالا، الدوري ما زال في الملعب ففارق النقاط يسمح بالخسارة حتى الآن. نحتاج للفوز في مباراتين لحسم اللقب رسميا".

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وأضاف "اللاعبون قدموا المطلوب منهم، سنهتم بمبارياتنا ولن ننظر للمنافس. الأهلي نادي كبير بالطبع ولكن علينا أن نركز فيما لدينا".

وتابع "كان لدي أملا كبيرا في طلائع الجيش لأن مدربه عبد الحميد بسيوني لديه فريق مميز، لم أشاهد مباراة الأهلي لكني علمت أن طلائع الجيش قدم مباراة جيدة".

وواصل "وفرنا كل شيء منذ تولي المسئولية ونصرف للاعبين مكافآت أول بأول لتحفيزهم، الآن يجب أن نفوز على سيراميكا والإنتاج الجربي ودون أي استهتار. وادي دجلة كان من الممكن أن يتعادل حتى الدقيقة الأخيرة".

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا 20 أغسطس المقبل في استاد السويس الجديد ضمن مباريات الأسبوع الـ32 للدوري المصري.

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