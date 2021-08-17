إنبي يستفيق ويُسقط الإسماعيلي في الدوري

استفاق إنبي من سلسلة التعادلات التي حققها في مبارياته الأخيرة وهزيمته أمام الأهلي وأسقط الإسماعيلي اليوم الثلاثاء.

وفاز إنبي على الإسماعيلي بهدفين لهدف في ملعب بتروسبورت في الجولة 31 من الدوري المصري.

افتتح جون إيبوكا أهداف المباراة لإنبي في الدقيقة 34.

وأضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني للفريق البترولي في الدقيقة 48.

وقلص شكري نجيب النتيجة للدراويش بهدف أول في الدقيقة 62.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول لإنبي منذ فوزه على البنك الأهلي في الـ16 من شهر يونيو الماضي في الجولة 26 من المسابقة.

وخاض إنبي أربع مباريات قبل مواجهة الإسماعيلي تعادل في ثلاثة وخسر في واحدة.

أما الإسماعيلي فبعد سلسلة من النتائج الإيجابية أنهاها بالتعادل مع الأهلي هُزم من الزمالك ثم إنبي.

بتلك النتيجة وصل رصيد إنبي لـ42 نقطة يحتل بهم المركز السابع في جدول الترتيب.

فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 37 نقطة يحتل بهم المركز الـ13.