كارتيرون: لم نفز بالدوري حتى الآن.. وأهدرنا الكثير من الفرص ضد دجلة

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 23:26

كتب : FilGoal

باتريس كارتيرون مدرب الزمالك

شدد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن فريقه لم يفز بلقب الدوري حتى الآن مؤكدا أن عليه مواصلة الانتصارات في المباريات الثلاثة المتبقية في المسابقة.

وفاز الزمالك على وادي دجلة اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط عن ملاحقه الأهلي.

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وقال كارتيرون لقناة الزمالك التليفزيونية عقب المباراة: "اتخذنا خطوة هامة اليوم نحو لقب الدوري ونتيجة هامة حققناها لكن الأداء لم يكن جيدا".

وواصل "أهدرنا الكثير من الفرص وسمحنا لدجلة في النهاية بمحاولة الهجوم لإدراك التعادل".

وعن إجرائه لأربعة تبديلات في التشكيل الأساسي للقاء قال: "منذ معسكر الإعداد الأخير وأنا أعد الجميع للمشاركة خاصة أننا نخوض مباراة كل ثلاثة أيام ونعاني من الإجهاد ومن شارك اليوم كان جيدا".

وبسؤاله هل حسم الزمالك لقب الدوري رد المدرب الفرنسي "لم نفز بأي شيء بعد، يجب أن نفوز بالمباريات المقبلة فهذه هي الاستمرارية التي نحتاجها على مدار الموسم لحسم اللقب، نحن لم نفز بأي شيء حتى الآن".

وعن رساله لجماهير الزمالك واللاعبين قال: "واصلوا الدعم وعلينا أن نعمل بقوة ونتواضع ونحترم كل المنافسين، أما للاعبي الزمالك فالروح الجيدة بيننا وأننا جميعا على قلب رجل واحد هي سبب نجاحنا ونحتاج استمرار ذلك".

وعبر قناة "أون تايم سبورتس 1" سُئل كارتيرون هل تعادل الأهلي يجعله يشعر باطمئنان أكثر لاقتراب لقب الدوري من الزمالك أجاب "هذا التعادل يجعلنا نلعب بحرية أكبر، فكل مباراة كنا نخوضها أن التعادل كان يجعلنا نفقد لقب الدوري لكننا الآن سنلعب بحرية أكبر".

وعن القائمة الإفريقية للزمالك وتواجد أيمن حفني واللاعبين الشباب قال: "بالنسبة للناشئين فلديهم إمكانيات مرتفعة ويستحقوا الحصول على فرصة".

وأكمل "لكن من الصعب الاستقرار على القائمة الإفريقية الآن خاصة أننا نواصل الموسم، ربما بعض اللاعبين لا يتواجدون معنا الموسم المقبل وهناك من سينضم لنا فالأمر ليس مريحا حتى الآن".

الزمالك كارتيرون في الدوري
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