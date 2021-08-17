مدرب السودان لـ في الجول: مواجهة مصر دربي بين الأشقاء.. ونستهدف المرور من دور المجموعات

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 23:22

كتب : محمد عبد العظيم

هوبير فيلود

وصف هوبيرت فيلود المدير الفني لمنتخب السودان مواجهة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 بأنها "دربي بين الأشقاء".

ووضعت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 منتخبي مصر والسودان، مع نيجيريا وغينيا بيساو، في المجموعة الرابعة للبطولة المقامة في الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين.

وقال الفرنسي فيلود لـ FilGoal.com: "القرعة صعبة للغاية. سنواجه مصر ونيجيريا وهما من المرشحين للفوز باللقب في رأيي".

أخبار متعلقة
أمم إفريقيا 2021 - مصر ضد غينيا بيساو.. خبرات قليلة ومواجهة أولى أمم إفريقيا 2021 - مصر ضد نيجيريا.. صراع الكبار وفأل خير طريق مصر في أمم إفريقيا 2021 – كيف يتأهل الفراعنة للدور الثاني.. والمنافسون المحتملون

وأكمل "منتخب غينيا بيساو أيضا فريق شاب وجيد ودائما ما يتواجدون في البطولة في السنوات الماضية".

وأردف "مواجهتنا مع مصر ستكون منتظر للشعب السوداني، والشعب المصري، لأنها دربي بين الأشقاء".

وشدد "طموحنا هو تخطي دور المجموعات والوصول بعيدا في البطولة، لكن علينا الفوز أولا ضد غينيا بيساو ثم سنرى ما سيحدث".

وأتم: "لدينا بعض اللاعبين في الخارج نحاول إقناعهم بتمثيل المنتخب مثل هاني مختار (أب سوداني وأم ألمانية، ويلعب لفريق ناشفيل في أمريكا)، ونحن في مناقشات متقدمة معه ونأمل أن يتم الاتفاق قريبا".

جاءت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، متوازنة للمنتخب المصري.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتقام مباريات تلك المجموعة في مدينة جاروا، وتحديدا في ملعب رومدي أديجا.

وتقام البطولة بين 9 يناير و10 فبراير المقبلين في الكاميرون.

كأس الأمم الإفريقية قرعة أمم إفريقيا 2021 مصر السودان
نرشح لكم
أخر الأخبار
حارس طلائع الجيش: لن يتم مجاملتنا على حساب الأهلي.. وحقيقة احتفال إسلام جمال مع شيكابالا 3 ساعة | الدوري المصري
عبد المنصف: أي إخفاق آخر لدجلة معناه الهبوط.. وحظنا إننا واجهنا الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: لا نلوم إلا أنفسنا لكن عن أي تكافؤ نتحدث.. أليست كرة الأهلي ضد الطلائع هدف؟ 4 ساعة | الدوري المصري
إسلام جمال: لم أر كرة الأهلي الجدلية.. وهذا توقعي 4 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر بسيوني: الشناوي أنقذ الأهلي من عدة فرص خطيرة أمامنا 4 ساعة | الدوري المصري
نائب رئيس الزمالك: كان لدي أملا كبيرا في طلائع الجيش.. واللقب لم يُحسم بعد 4 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: نشعر بالحزن بعد التعادل مع الجيش.. وقرار الحكم مؤلم 4 ساعة | الدوري المصري
إنبي يستفيق ويُسقط الإسماعيلي في الدوري 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك