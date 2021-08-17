مدرب السودان لـ في الجول: مواجهة مصر دربي بين الأشقاء.. ونستهدف المرور من دور المجموعات

وصف هوبيرت فيلود المدير الفني لمنتخب السودان مواجهة مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 بأنها "دربي بين الأشقاء".

ووضعت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021 منتخبي مصر والسودان، مع نيجيريا وغينيا بيساو، في المجموعة الرابعة للبطولة المقامة في الكاميرون في يناير وفبراير المقبلين.

وقال الفرنسي فيلود لـ FilGoal.com: "القرعة صعبة للغاية. سنواجه مصر ونيجيريا وهما من المرشحين للفوز باللقب في رأيي".

وأكمل "منتخب غينيا بيساو أيضا فريق شاب وجيد ودائما ما يتواجدون في البطولة في السنوات الماضية".

وأردف "مواجهتنا مع مصر ستكون منتظر للشعب السوداني، والشعب المصري، لأنها دربي بين الأشقاء".

وشدد "طموحنا هو تخطي دور المجموعات والوصول بعيدا في البطولة، لكن علينا الفوز أولا ضد غينيا بيساو ثم سنرى ما سيحدث".

وأتم: "لدينا بعض اللاعبين في الخارج نحاول إقناعهم بتمثيل المنتخب مثل هاني مختار (أب سوداني وأم ألمانية، ويلعب لفريق ناشفيل في أمريكا)، ونحن في مناقشات متقدمة معه ونأمل أن يتم الاتفاق قريبا".

جاءت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، متوازنة للمنتخب المصري.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتقام مباريات تلك المجموعة في مدينة جاروا، وتحديدا في ملعب رومدي أديجا.

وتقام البطولة بين 9 يناير و10 فبراير المقبلين في الكاميرون.