المباريات المتبقية للأهلي والزمالك.. ومتى يُحسم اللقب؟

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 23:11

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي والزمالك

ابتعد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

الزمالك فاز على وادي دجلة بهدف نظيف سجله مروان حمدي بينما تعادل الأهلي مع طلائع الجيش دون أهداف.

انتصار الزمالك رفع رصيده للنقطة 73 نقطة بفارق أربعة نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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ويلعب الزمالك مبارياته المتبقية مع:

20 أغسطس سيراميكا كليوباترا في استاد السويس الجديد

24 أغسطس الإنتاج الحربي في استاد القاهرة

27 أغسطس البنك الأهلي في استاد بترو سبورت

بينما يلعب الأهلي مبارياته المتبقية مع:

20 أغسطس المصري في استاد الإسكندرية

24 أغسطس الجونة في استاد خالد بشارة

27 أغسطس أسوان في استاد السلام

متى يتم حسم اللقب؟

يحتاج الزمالك لتحقيق انتصارين في الثلاث المباريات المتبقية لضمان اللقب بغض النظر عن نتائج مباريات الأهلي.

حال خسارة الأهلي لأي مباراة من الثلاث المتبقية مع انتصار واحد للزمالك سيكون كافيا لتتويج الأبيض باللقب.

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