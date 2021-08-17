صدارة الزمالك في أمان.. رأسية مروان حمدي تُسقط دجلة

اعتمد وادي دجلة على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة لكن رأسية مروان حمدي أسقطت ذلك الجدار.

وفاز الزمالك على وادي دجلة اليوم الثلاثاء بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة بفارق أربع نقاط كاملة عن ملاحقه الأهلي.

أما وادي دجلة فتجمد رصيده عند 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الأخير في جدول الترتيب.

ضغط زمالكاوي

بدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل الزمالك الذي كان يرغب في تسجيل هدف مبكر يريح به أعصابه.

ومرر زيزو بينية إلى شيكابالا لكن قبل أن يسدد الأخير قطع دفاع دجلة الكرة.

وسدد إمام عاشور كرة قوية لكنها مرت بجوار مرمى محمد عبد المنصف بقليل.

وفي الدقيقة 13 شتت محمود علاء الكرة بشكل خاطئ تبعه تشتيت خاطئ آخر من محمد عبد الغني لكن أحمد عاطف سدد الكرة ومرت بجوار مرمى محمد أبو جبل بقليل.

وأرسل شيكابالا عرضية قابلها عبد الغني برأسية لكنها مرت بجوار المرمى.

وتلى تلك التسديدة واحدة أخرى من إمام عاشور لكنها ارتطمت بدفاع دجلة وذهبت بعيدا.

وسدد زيزو كرة أخرى تصدى لها عبد المنصف.

وفي الدقيقة 30 سدد إمام عاشور كرة قوية ارتطمت بدفاع دجلة وذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة على دجلة.

وعقب ست دقائق حول زيزو كرة عرضية برأسية جميلة لكن عبد المنصف تألق وتصدى له.

واحتسب محمد الصباحي حكم المباراة ثلاث دقائق وقت بدل من الضائع وفي الدقيقة الأولى منه سدد أشرف بنشرقي كرة قوية أبعدها عبد المنصف بنجاح.

مروان حمدي يخطف الانتصار

وقبل انطلاق الشوط الثاني أجرى وادي دجلة تبديلين بمشاركة صلاح أمين وعمرو صلاح بدلا من كريم الدبيس وأحمد الشريف.

وفي الدقيقة 48 تسلم بنشرقي الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد بقوة بيمناه لترتطم الكرة بالعارضة وتسقط على خط المرمى واحتسبها الحكم المساعد هدفا لصالح الزمالك.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف لعدم عبور الكرة لخط المرمى.

وأطلق أحمد سعيد تسديدة قوية مرت بجوار مرمى الزمالك بقليل.

وأرسل يعقوبو كرة عرضية لم تجد أي من لاعبي دجلة.

وفي الدقيقة 59 أرسل زيزو عرضية من الناحية اليمنى قابلها مروان حمدي برأسية متقنة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للزمالك.

واصل الزمالك ضغطه بقوة وسدد زيزو كرة قوية للغاية ارتطمت في رأس أحمد مجدي ما اضطره للخروج مستبدلا وشارك محمد كارتة بدلا منه.

وقبل تبديل دجلة بثواني معدودة أجرى الزمالك تغييرين بمشاركة سيف الدين الجزيري ويوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من مروان حمدي وشيكابالا.

وفي أخطر هجمات دجلة انطلق أحمد عاطف وأرسل عرضية زاحفة شتتها محمد عبد الغني لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأجرى الزمالك تبديلين جديدين في الدقيقة 76 بمشاركة إسلام جابر وحمزة المثلوثي بدلا من إمام عاشور وحازم إمام.

ورد دجلة بتبديل أيضا بمشاركة أحمد رضا بدلا من إيهاب المباركي.

وكاد بنشرقي يسجل هدفا ثانيا بعد تشتيت خاطئ للكرة لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

ولاحت فرصة خطيرة أخرى للزمالك لكن تسديدة سيف الجزيري ارتطمت بمدافع دجلة وذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

واحتسب الحكم ست دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لتنتهي المباراة بانتصار مثير وهام للزمالك بهدف دون رد.