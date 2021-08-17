بايرن يحسم السوبر الألماني بثلاثية ضد دورتموند

حصد بايرن ميونيخ لقب السوبر الألماني للمرة الثانية على التوالي، والتاسعة في تاريخه، بفوزه على بوروسيا دورتموند 3-1 في ملعب سيجنال إيدونا بارك، معقل أسود فيستفاليا.

وأوقف بايرن رصيد دورتموند عند 6 ألقاب، بعد أن فاز بالبطولة للمرة الأخيرة في 2019 على حساب البافاري نفسه.

وافتتح روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة 41، مستغلا عرضية سيرجي جنابري برأسية.

وفي الشوط الثاني، وتحديدا بعد 4 دقائق من بدايته، استغل توماس مولر عرضية من ألفونسو ديفيز لتسجيل الهدف الثاني.

وقلص دورتموند الفارق عن طريق ماركو رويس في الدقيقة 64 بعد تمريرة جود بيلينجام داخل منطقة الجزاء حولها الخبير رويس في الشباك.

ولكن في الدقيقة 74 حسم ليفا الأمور تماما بعد تمريرة كورينتين توليسو التي وضعته منفردا بمرمى الأصفر، لينهي الأمور لصالح البافاري.