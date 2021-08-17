أمم إفريقيا 2021 – البدري: مجموعتنا متوازنة وليست سهلة.. تركيزنا الآن على تصفيات المونديال

شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن مجموعة الفراعنة في كأس أمم إفريقيا "متوازنة" وليست سهلة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة لكأس أمم إفريقيا، مع منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وقال البدري في تصريحات صحفية: "المجموعة التي وقع فيها منتخبنا بجانب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان متوازنة وليست سهلة نظرا لتطور كل المنتخبات وإمتلاكها مستويات وعناصر على أعلى مستوى".

وأردف "لدي ثقة كبيرة في الله وفِي إمكانيات وقدرات اللاعبين بتخطي هذه المجموعة وتقديم مستويات طيبة ترضي طموحات الشعب والجماهير المصرية".

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وشدد "أنا والجهاز نفكر في كل مرحلة علي حِدة وحاليا لا نركز إلا في مشوار الفريق ببداية تصفيات كأس العالم لتحقيق التكليف الآخر بالصعود للنهائيات كما حقق التكليف الأول بالصعود لكأس الأمم الإفريقية".

وأكمل "كل عناصر المنظومة بداية من رئيس الاتحاد أحمد مجاهد وأعضاء لجنته الثلاثية ومرورا باللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي يحملون علي عاتقهم مسؤولية كبيرة في إرضاء الجماهير وتلبيه طموحاتهم بالتواجد في المحافل الدولية وخاصة كأس العالم والتي تعتبر وسام شرف لكل من يساهم في تحقيق هذا الإنجاز العظيم. أطالب الجميع بمواصلة دعم ومساندة المنتخب في تلك الفترة العصيبة والإستثنائية التي تمر بها الكرة المصرية".

وتقام البطولة بين 9 يناير و10 فبراير المقبلين في الكاميرون.

وتقام مباريات تلك المجموعة في مدينة جاروا، وتحديدا في ملعب رومدي أديجا.

ويطمح منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن، والغائب عن خزائن الفراعنة منذ 2010، ونسيان خيبة الخروج من دور الـ 16 في نسخة 2019 في مصر.

وتضم المجموعة بطلين سابقين للبطولة، وهما نيجيريا بطلة 1984 و1994 و2013، والسودان، بطل عام 1970.