ترتيب مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا.. سفر في الجولة الثالثة وفأل حسن

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 21:39

كتب : FilGoal

مصر - نيجيريا

يستهل منتخب مصر مشواره في كأس أمم إفريقيا 2021 بمواجهة نيجيريا يوم 11 يناير.

ويعد الأمر فألا حسنا لمنتخب مصر، الذي حقق آخر بطولة له في كأس أمم إفريقيا عام 2010، عندما واجه نيجيريا في أول مباراة.

ويسافر منتخب مصر لمواجهة السودان في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 19 يناير.

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ويخوض منتخب مصر مباراتيه ضد نيجيريا وغينيا بيساو في استاد رومدي أدجيا في جاروا، قبل السفر لمواجهة السودان في ياوندي.

وأتى ترتيب المباريات كالتالي..

11 يناير: ضد نيجيريا في استاد رومدي أدجيا في جاروا في السادسة مساء

15 يناير: ضد غينيا بيساو في استاد رومدي أدجيا في جاروا في التاسعة مساء

19 يناير: ضد السودان في استاد أهامادو أهيدجو في ياوندي في التاسعة مساء

جاءت قرعة كأس أمم إفريقيا 2021، متوازنة للمنتخب المصري.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتقام مباريات تلك المجموعة في مدينة جاروا، وتحديدا في ملعب رومدي أديجا.

وتقام البطولة بين 9 يناير و10 فبراير المقبلين في الكاميرون.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا نيجيريا
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