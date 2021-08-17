انتهت في الدوري – الزمالك (1) - (0) وادي دجلة.. انتصار الفارس الأبيض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الزمالك ووادي دجلة التي تقام في ملعب الدفاع الجوي في الجولة 31 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار الزمالك بهدف دون رد.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: فرصة خطيرة للزمالك لكن تسديدة الجزيري ارتطمت بمدافع دجلة وذهبت لخارج الملعب.

ق76: تبديل لدجلة بمشاركة أحمد رضا بدلا من إيهاب المباركي.

ق76: تبديلان للزمالك بمشاركة إسلام جابر وحمزة المثلوثي بدلا من إمام عاشور وحازم إمام.

ق66: تبديل ثالث لدجلة بمشاركة محمد كارتة بدلا من أحمد مجدي.

ق65: تبديلان للزمالك بمشاركة سيف الدين الجزيري ويوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من مروان حمدي وشيكابالا.

ق64: تسديدة قوية من زيزو ارتطمت برأس أحمد مجدي وذهبت لركلة ركنية.

ق59: جووول عرضية من زيزو قابلها مروان حمدي برأسية في الشباك لتعلن عن الهدف الأول للزمالك.

ق48: جووول؟ لا.. تسديدة قوية من بنشرقي ارتطمت بالعارضة وسقطت والحكم المساعد احتسبها، لكن تقنية الفيديو ألغتها وأكدت عدم عبور الكرة لخط المرمى.

تبديل أول لدجلة بمشاركة صلاح أمين بدلا من كريم الدبيس، ومشاركة عمرو صلاح بدلا من أحمد الشريف.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+1: تسديدة قوية من إمام عاشور تصدى لها عبد المنصف.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل الضائع.

ق39: تسديدة قوية من شيكابالا شتتها دفاع دجلة لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق36: رأسية من زيزو تصدى لها عبد المنصف.

ق34: ضغط قوي من الزمالك ومدافع دجلة كاد يحول عرضية حازم إمام بالخطأ في مرماه لكنها ذهبت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق22: شيكابالا يستغل تباطؤ مدافع دجلة في تشتيت الكرة لكن تسديدته جاءت ضعيفة جدا وتصدى لها عبد المنصف.

ق16: عرضية من شيكابالا قابلها عبد الغني برأسية مرت بجوار مرمى دجلة بقليل.

ق4: أخطر فرص اللقاء حتى الآن، تشتيت غير جيد من عبد الغني ولكن تسديدة أحمد عاطف مرت بجوار المرمى بقليل.

ق2: مرواغة من شيكابالا داخل منطقة جزاء دجلة لكن الدفاع شتت الكرة سريعا.

انطلاق المباراة.