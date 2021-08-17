انتهت في الدوري - طلائع الجيش (0)-(0) الأهلي
الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 20:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الجولة الـ31 من الدوري المصري والتي تقام بملعب الجيش في السويس.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 89: بسام يبعد رأسية صلاح محسن
ق 87: أجايي يهدر أمام المرمى
ق 80: الشناوي ينقذ الأهلي من هدف مؤكد أمام أحمد سمير
ق 78: نزول أجايي بدلا من ديانج
ق 70: نزول مروان محسن بدلا من أكرم توفيق
ق 63: نزول صلاح محسن بدلا من بواليا
نزول طاهر محمد طاهر وربيعة بدلا من أيمن أشرف وكهربا
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 38: أخطر فرصة للأهلي ومطالبات بهدف بعد رأسية ياسر إبراهيم والدفاع يبعدها من على خط المرمى
ق 30: عرضية خطيرة من معلول ورأسية حمدي فتحي تمر جوار القائم
ق 27: إنذار لحمدي فتحي
ق 20: عرضية خطيرة من معلول تمر جوار القائم
ق 5: إصابة أيمن أشرف
انطلاق المباراة