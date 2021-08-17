تشكيل الأهلي - ديانج يعوض السولية.. وبواليا يقود الهجوم أمام الطلائع

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 19:53

كتب : FilGoal

أليو ديانج الأهلي الإسماعيلي

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بلاعب الوسط أليو ديانج بدلا من عمرو السولية في مواجهة طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش في الجولة الـ31 من الدوري المصري، في المباراة التي تجمعهما بملعب الجيش في السويس.

ويشارك ديانج بدلا من السولية الذي تعرض للإيقاف بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام إنبي.

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واحتفظ موسيماني بباقي التشكيل كما هو.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – والتر بواليا - كهربا

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي – محمد وحيد – رامي ربيعة – أحمد رمضان – مروان محسن – صلاح محسن – طاهر محمد – جونيور أجايي – محمد هاني

الأهلي أليو ديانج طلائع الجيش الدوري المصري
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