تشكيل وادي دجلة – ثلاثي هجومي أمام الزمالك وصلاح أمين على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 19:50

كتب : أحمد الخولي

وادي دجلة - الأهلي

أعلن عبد الباقي جمال المدير الفني لوادي دجلة تشكيل فريقه المستدعى للقاء الزمالك مساء اليوم الثلاثاء.

ويستضيف الزمالك منافسه دجلة في ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

في الدفاع: إيزهاكو يعقوبو- أحمد مجدي- إيهاب المباركي- حسام عرفات

في الوسط: محمد هلال- أحمد سعيد- محمد رضا

في الهجوم: كريم الدبيس- أحمد عاطف- أحمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مسعد عوض ومحمد جمال وصلاح أمين ومحمد عبد العاطي وعمرو صالح وإبراهيم عايش وحسام الزناتي وأحمد رضا وعمرو بركات ورامز مدحت.

وادي دجلة الزمالك في الدوري
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