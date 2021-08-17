تشكيل طلائع الجيش - عمرو جمال وناصر منسي وأحمد سمير يهاجمون الأهلي

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 19:41

كتب : أحمد الخولي

البنك الأهلي - طلائع الجيش

أعلن المدير الفني لنادي طلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في ستاد الجيش بالسويس.

ويلتقي طلائع الجيش مع الأهلي ضمن مباريات الأسبوع الـ31 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: حسن مجدي - إسلام جمال - محمد الفيل - محمد ناصف

خط الوسط: مهند لاشين - عمرو السيسي - مصطفى جمال

خط الهجوم: أحمد سمير - عمرو جمال - ناصر منسي.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 38 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 68 نقطة.

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