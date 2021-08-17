سيرجي روبيرتو يرفض البريميرليج والكالتشيو.. ويتمسك ببرشلونة

تمسك الإسباني سيرجي روبيرتو بالاستمرار في صفوف برشلونة رافضا العروض المقدمة له كما وافق على تخفيض راتبه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن اللاعب وافق على تعديل عقده مع الأزمة المالية في برشلونة.

ومن المتوقع أن يتم تجديد تعاقد سيرجي روبيرتو مع برشلونة حتى يونيو 2024 براتب مخفض.

الصحيفة أشارت إلى أن روبيرتو تلقى بعض العروض من أندية في الدوري الإيطالي والإنجليزي ولكنه تمسك بالتواجد مع برشلونة.

روبيرتو كان قد ارتبط بالانتقال لمانشستر سيتي الصيف الحالي من الصحف الإنجليزية والإسبانية.

وبدأ برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بانتصار كبير على ريال سويسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل خلالها روبيرتو الهدف الرابع.

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