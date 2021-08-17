سيرجي روبيرتو يرفض البريميرليج والكالتشيو.. ويتمسك ببرشلونة

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 19:12

كتب : FilGoal

سيرجي روبيرتو

تمسك الإسباني سيرجي روبيرتو بالاستمرار في صفوف برشلونة رافضا العروض المقدمة له كما وافق على تخفيض راتبه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن اللاعب وافق على تعديل عقده مع الأزمة المالية في برشلونة.

ومن المتوقع أن يتم تجديد تعاقد سيرجي روبيرتو مع برشلونة حتى يونيو 2024 براتب مخفض.

أخبار متعلقة
تضارب حول أنباء رغبة برشلونة في ضم أوباميانج ظهور طيب للجدد ورسالة برايثوايت في ملامح انتصار برشلونة على سوسييداد برشلونة بدون ميسي - وداعا للمركزية والاتكالية.. ولكن

الصحيفة أشارت إلى أن روبيرتو تلقى بعض العروض من أندية في الدوري الإيطالي والإنجليزي ولكنه تمسك بالتواجد مع برشلونة.

روبيرتو كان قد ارتبط بالانتقال لمانشستر سيتي الصيف الحالي من الصحف الإنجليزية والإسبانية.

وبدأ برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بانتصار كبير على ريال سويسييداد بأربعة أهداف مقابل هدفين سجل خلالها روبيرتو الهدف الرابع.

برشلونة سيرجي روبيرتو الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
طريق مصر في أمم إفريقيا 2021 – كيف يتأهل الفراعنة للدور الثاني.. والمنافسون المحتملون 5 دقيقة | إفريقيا
أمم إفريقيا 2021 – البدري: مجموعتنا متوازنة وليست سهلة.. تركيزنا الآن على تصفيات المونديال 13 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا 2021 - مصر ضد السودان.. تاريخ حافل وصقور الجديان بوجه جديد 15 دقيقة | إفريقيا
ترتيب مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا.. سفر في الجولة الثالثة وفأل حسن 30 دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا 2021 – المغرب في وجه غانا.. وتحدي قوي لـ الجزائر وأسهل لـ تونس 39 دقيقة | إفريقيا
رونالدو يخرج عن صمته ويرد على الجميع بشأن مستقبله 57 دقيقة | الدوري الإيطالي
شريف وبانون وسليمان.. طبيب الأهلي يكشف حالة المصابين ساعة | الدوري المصري
الاتحاد وسيراميكا يتعادلان في لقاء سلبي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 2 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 4 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري
قد ينال إعجابك