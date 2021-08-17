استراحة في الدوري - الاتحاد السكندري (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. التعادل مستمر
الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 19:02
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا في الأسبوع 31 للدوري المصري.
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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق36: كرة عرضية من هشام صلاح من الطرف الأيمن لصالح الاتحاد السكندري مرت من الجميع لتصل إلى خالد الغندور سددها قوية لكن مرت بجوار القائم الأيمن.
ق30: لا توجد فرص خطيرة حتى الآن وتوقف اللعب لتناول المياه.
ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة.
انطلاق المباراة.