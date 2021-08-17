سكاي: تمت.. لوكاتيللي إلى يوفنتوس من ساسولو

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 18:23

كتب : FilGoal

مانويل لوكاتيللي - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

توصل يوفنتوس لاتفاق مع ساسولو لضم مانويل لوكاتيللي لاعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن يوفنتوس توصل بالفعل لاتفاق مع ساسولو لضم اللاعب المتوج بيورو 2020 رفقة منتخب إيطاليا مقابل 35 مليون يورو.

وأشار رومانو إلى أن لوكاتيللي سيوقع عقدا مع يوفنتوس حتى عام 2026.

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ومن المتوقع أن يكون الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد لوكاتيللي من ناشئي أتالانتا ومنه انتقل إلى ميلان ثم انضم إلى ساسولو في عام 2018.

وخاض صاحب الـ23 عاما مع ساسولو 99 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع 11 آخرين.

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