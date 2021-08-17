السيسي بعد تكريم أبطال مصر في الأولمبياد: أؤكد دعمي الكامل لتوفير الإمكانات لتحقيق الإنجازات

غرد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب التقائه بأبطال مصر المتوجين بالميداليات في أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب السيسي اليوم الثلاثاء قائلا: "شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر، لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فهم خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار".

وواصل "وأؤكد دائما دعمي الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين".

وأضاف رئيس الجمهورية "بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية".

وأتم "شكرا لكم يا أبطال، واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة".

بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية. شكرا لكم يا أبطال، واستعدوا لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.٢/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 17, 2021

وتوج من مصر في أولمبياد طوكيو المنصرمة كل من سيف عيسى وهداية ملاك ببرونزيتي التايكوندو.

ومحمد إبراهيم السيد "كيشو" ببرونزية المصارعة الرومانية.

وأحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث.

وجيانا فاروق ببرونزية الكاراتيه، وفريال أشرف بالميدالية الذهبية في اللعبة ذاتها.