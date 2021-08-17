تامي أبراهام: أريد مساعدة روما في حصد البطولات

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

تامي أبراهام

يتمنى تامي أبراهام مهاجم روما الجديد أن ينجح في قيادة الفريق للعودة إلى منصات التتويج في أقرب فرصة.

وأعلن نادي روما يوم الثلاثاء تعاقده مع تامي أبراهام قادما من صفوف تشيلسي وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

قال أبراهام في تصريحات لموقع ناديه: "يمكنك أن تشعر بالنادي الذي يريدك حقًا، وقد أوضح روما اهتمامه على الفور".

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وأضاف "روما فريق يستحق القتال على الألقاب والبطولات. لقد كانت لدي تجربة الفوز بألقاب كبرى وأريد أن أحقق تلك البطولات مرة أخرى".

وتابع "أريد مساعدة هذا الفريق لتحقيق ذلك والوصول إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه روما".

سيرتدي أبراهام (23 عاما) القميص رقم 9 الذي أصبح خاليا بعد رحيل إدين دجيكو إلى إنتر قبل أيام.

وأتم "إنه لشرف عظيم أن أكون رقم 9 في هذا النادي ولا يمكنني الانتظار للبدء ومساعدة الفريق".

ووقع اللاعب الشاب على عقد يربطه بالذئاب حتى 30 يونيو 2026.

من جهته، قال تياجو بينتو المدير العام لروما: "على الرغم من كون تامي لا يزال صغيرا في السن، لكنه لعب بالفعل أكثر من 200 مباراة في مسيرته وسجل أكثر من 100 هدف، وفاز بعدد من الألقاب الكبرى أيضًا".

وأكمل "اختيار ترك الدوري الإنجليزي الممتاز والنادي الذي نشأ فيه، يوضح بشكل شديد مدى إيمانه بهذه الفرصة لتطوير نفسه وإظهار ما يمكنه فعله في روما".

وأصبح أبراهام رابع صفقة لكتيبة جوزيه مورينيو هذا الصيف، بعد روي باتريسيو وإلدور شومورودوف وماتياس فينا.

ويأتي رحيل أبراهام من تشيلسي بعد إعلان الأخير التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من إنتر.

ويذكر أن أبراهام شارك مع تشيلسي في 82 مباراة سجل خلالها 30 هدفا بداية من عام 2016، وكان قضى 12 عاما قبلها في فريق الشباب.

وشارك اللاعب الإنجليزي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى التتويج بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح.

تامي أبراهام روما
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