أنشيلوتي: لم أطلب عودة رونالدو لـ ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه لم يطلب من النادي إعادة أسطورته السابق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي.

وكتب الإيطالي في تويتر "رونالدو أسطورة في ريال مدريد، أحترمه كثيرا".

ثم استدرك "لكني لم أطلب أو أخطط لإعادته للفريق في الصيف الجاري".

وأتم "نتطلع للمضي قدما في طريقنا".

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

وذكر البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير "إل شيرينجيتو" أن أنشيلوتي يرغب في عودة رونالدو (36 عاما) للفريق، وهو ما نفاه المدرب الأسبق ليوفنتوس وميلان وبايرن ميونيخ وتشيلسي وإيفرتون وباريس سان جيرمان.

على مدار 9 مواسم أبدع رونالدو في فريق ميرينيجي وتوج بـ15 لقبا.

وصار أكثر من سجل في تاريخ النادي بـ451 هدفا.

مشوار قائد البرتغال مع النادي الإسباني انتهى في 2018 لينتقل إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

وصرح رونالدو من قبل أنه قد يرحل عن يوفنتوس، وقالت تقارير إن النجم الحائز على 5 كرات ذهبية قد يعود إلى ريال مدريد أو ينتقل إلى باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد.

ويستهل رونالدو الموسم الجديد مع يوفنتوس بمواجهة مضيفه أودينيزي يوم الأحد في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.