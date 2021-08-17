كارتيرون ضد فريقه السابق دجلة للمرة الثالثة الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 14:10 كتب : FilGoal باتريس كارتيرون - مران الزمالك - الصور من موقع النادي الرسمي كارتيرون ضد فريقه السابق دجلة للمرة الثالثة الزمالك اضغط هنا لتطالع التقرير الزمالك وادي دجلة كارتيرون نرشح لكم أخر الأخبار بايرن ودروتموند في السوبر الألماني.. مواجهة تتكرر للمرة الثامنة بالسنوات الأخيرة 4 دقيقة | الدوري الألماني أنشيلوتي: لم أطلب عودة رونالدو لـ ريال مدريد 46 دقيقة | ميركاتو مدرب كوت ديفوار لـ في الجول: أتمنى تقديم أداء مبهر في أمم إفريقيا.. ولدينا مزيج بين الخبرات والشباب 47 دقيقة | إفريقيا كارتيرون ضد فريقه السابق دجلة للمرة الثالثة 57 دقيقة | تقرير في الجول حجازي يسافر إلى المغرب لدعم فريقه رغم غيابه عن نهائي البطولة العربية ساعة | الوطن العربي عبد الحميد بسيوني والبحث عن الانتصار السابع أمام الأهلي ساعة | الدوري المصري الرئيس السيسي يكرم أبطال طوكيو ومدربيهم.. وغياب كيشو بسبب كورونا ساعة | مصر خبر في الجول - أحمد ياسر ريان يجتاز الكشف الطبي لـ ألتاي التركي 2 ساعة | ميركاتو التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول - أحمد ياسر ريان يجتاز الكشف الطبي لـ ألتاي التركي صراع الهبوط في الدوري المصري.. 4 مواجهات مباشرة والنقطة 36 = البقاء أنشيلوتي: لم أطلب عودة رونالدو لـ ريال مدريد كارتيرون ضد فريقه السابق دجلة للمرة الثالثة عبد الحميد بسيوني والبحث عن الانتصار السابع أمام الأهلي الأكثر مشاهدة 1 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 2 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 4 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 الجونة 2 بيراميدز انتهت الدوري المصري 0 المصري 1 سموحة انتهت الدوري المصري 1 أسـوان 2 المقاولون العرب انتهت الدوري الإسباني 0 فياريال 0 غرناطة انتهت الدوري الإسباني 0 إلتشي 0 أتليتك بلباو انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش - الأهلي لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الزمالك - وادي دجلة لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - إنبـي - الإسماعيلي لم تبدأ 21:00 كأس السوبر الألماني - بوروسيا دورتموند - بايرن ميونيخ لم تبدأ 20:30 الدوري المصري - مصر للمقاصة - البنك الأهلي لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - غزل المحلة - الإنتاج الحربي لم تبدأ 19:00 الدوري الألماني - ماينتس 05 - فرايبورج لم تبدأ 15:30 دوري المناصير الأردني للمحترفين - السلط - العقبة لم تبدأ 19:30 قد ينال إعجابك