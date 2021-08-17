حجازي يسافر إلى المغرب لدعم فريقه رغم غيابه عن نهائي البطولة العربية

رغم إيقافه عن نهائي البطولة العربية.. سافر أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة إلى المغرب مع الفريق لدعم اللاعبين معنويا.

ويغيب حجازي عن المباراة النهائية التي تجمع اتحاد جدة بالرجاء المغربي يوم السبت المقبل بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وغادرت بعثة اتحاد جدة السعودية صباح الثلاثاء في الطريق إلى المغرب، وشوهد الدولي المصري مع الفريق رغم عدم تمكنه من المشاركة في اللقاء.

حجازي حصل على بطاقة صفراء في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة العربية أمام الشباب وصفراء أخرى في إياب نصف النهائي، مما يعني إيقافه في النهائي.

✈️ فيديو .. من مغادرة محترف #الاتحاد ( احمد حجازي ) مع الفريق الى " المغرب " رغم غيابه عن اللقاء للايقاف وذلك لمساندة زملاءه اللاعبين pic.twitter.com/eSNTtWxJpT — علاء سعيد (@alaa_saeed88) August 17, 2021

في يناير الماضي قال طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية: "اتحاد جدة طالبنا بالسماح بـ حجازي بالمشاركة في النهائي، ونحن رددنا عليهم بأن المادة السادسة من لائحة البطولة تنص على عدم جواز التدخُل في اختصاصات الحكم، وبالتالي تم تثبيت الإنذارين".

وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "للأسف سيغيب لاعب كبير عن النهائي، لكن يجب علينا احترام لوائحنا لو أردنا أن يحترمنا الناس، وألا نجامل أي نادٍ".

حجازي تألق يوم الإثنين في فوز اتحاد جدة على منافسه الرائد بثلاثية دون رد في ثاني جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

لاعب فيورنتينا السابق سجل الهدف الثاني لفريقه من رأسية بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة من برونو هنريكي في الدقيقة 15.