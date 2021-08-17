خبر في الجول - أحمد ياسر ريان يجتاز الكشف الطبي لـ ألتاي التركي

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 13:01

كتب : أحمد الخولي

أحمد ياسر ريان مع منتخب مصر أمام أستراليا

اجتاز أحمد ياسر ريان الكشف الطبي لفريق ألتاي التركي تمهيدا للانضمام إلى الأخير على سبيل الإعارة من الأهلي.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

ألتاي
الأهلي

وعلم FilGoal.com أن ألتاي والأهلي بصدد الإعلان عن الصفقة خلال 48 ساعة.

وسافر ريان (22 عاما) لتركيا للخضوع للكشف الطبي بعدما منحه فريق سيراميكا كليوباترا الضوء الأخضر.

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وكان مفترضا استمرار ريان مع كليوباترا، الذي لعب له معارا من الأهلي، حتى نهاية الموسم الجاري.

لكن كليوباترا وافق على طلب الأهلي لسفر اللاعب لتركيا تمهيدا لانتقاله لألتاي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي وافق على إعارة ريان لمدة موسم مع نية البيع إلى نادي ألتاي التركي.

ولعب ريان معارا من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا منذ يناير الماضي.

وشارك ريان في 25 مباراة مع كليوباترا وسجل 16 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويحتل ريان وصافة ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 15 هدفا مبتعدا بأربعة أهداف عن المتصدر محمد شريف مهاجم الأهلي.

وسجل ريان في شباك أستراليا خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي ودعها الفراعنة من الدور ربع النهائي.

أحمد ياسر ريان ألتاي الأهلي
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