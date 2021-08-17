صراع الهبوط في الدوري المصري.. 4 مواجهات مباشرة والنقطة 36 = البقاء

يشتد صراع الهبوط في الجولات الأخيرة من الدوري المصري وستكون للمواجهات المباشرة عاملا مهما في حسم بطاقات الهابطين الثلاثة للقسم الثاني.

الصراع يشمل المقاولون العرب وغزل المحلة والبنك الأهلي وأسوان ووادي دجلة والإنتاج الحربي.

نظريا فأن المقاولون العرب قد ابتعد عن شبح الهبوط بعد الفوز على أسوان أحد المنافسين المباشرين، والوصول للنقطة 36 يعني ضمان البقاء في الدوري لموسم آخر.

وستحسم المواجهات المباشرة بين الفرق الـ 6 هوية الهابطين:

الجولة 31 - غزل المحلة × الإنتاج الحربي

الجولة 32 - البنك الأهلي × غزل المحلة

الجولة 33 - غزل المحلة × المقاولون العرب

الجولة 34 - الإنتاج الحربي × وادي دجلة

إليكم موقف كل فريق ومواجهاته المقبلة.

13 - المقاولون العرب (35 نقطة)

المباريات المتبقية: مصر للمقاصة × غزل المحلة × الاتحاد

ابتعد المقاولون العرب بفارق 8 نقاط عن أسوان ويتبقى له نقطة واحدة على الأقل لضمان بقاءه في الدوري لموسم آخر، إذ ضمن البقاء نظريا وسط الكبار.

14 – غزل المحلة (34 نقطة)

المباريات المتبقية: الإنتاج الحربي × البنك الأهلي × المقاولون العرب × بيراميدز

يحتاج غزل المحلة لـ نقطتين على الأقل من أجل حسم بقاءه بشكل رسمي في الدوري، الفوز على الإنتاج الحربي أو البنك الأهلي كمنافسين مباشرين يعني الابتعاد عن شبح الهبوط.

15 – البنك الأهلي (29 نقطة)

المباريات المتبقية: مصر للمقاصة × غزل المحلة × الاتحاد × الزمالك

البنك الأهلي استفاق مؤخرا ويحتاج لفوز واحد على الأقل من أجل الابتعاد خطوة عن منافسيه وتوسيع الفارق لـ 5 نقاط على الأقل مع أسوان يلتقط بها الأنفاس ومن ثم محاولة حصد انتصار آخر للابتعاد بشكل رسمي.

16 – أسوان (27 نقطة)

المباريات المتبقية: بيراميدز × سموحة × الأهلي

سيكون على زهرة الجنوب ضرورة الفوز في جميع المباريات أو على الأقل انتظار تعثر منافسيه مع حصد ما لا يقل عن 7 نقاط من أجل التشبث بأمل البقاء في الدوري.

أسوان أهدر فرصتين أمام منافسيه المباشرين بالتعادل مع البنك الأهلي والخسارة من المقاولون العرب في آخر جولتين.

17 – وادي دجلة (25 نقطة)

المباريات المتبقية: الزمالك × الإسماعيلي × سيراميكا كليوباترا × الإنتاج

مواجهات قوية للغزلان ويحتاج الفريق ما لا يقل عن 10 نقاط من 12 خاصة أن الجولة الأخيرة ستجمعه بالإنتاج الحربي أحد المنافسين المباشرين.

وكذلك انتظار تعثر منافسيه خاصة البنك الأهلي.

18 – الإنتاج الحربي (23 نقطة)

المباريات المتبقية: غزل المحلة × الاتحاد × الزمالك × وادي دجلة

حظوظ الإنتاج الحربي الأقل ورغم الاستفاقة المتأخرة إلا أن مواجهتي غزل المحلة ووادي دجلة سيحددا موقف الفريق من البقاء في الدوري وزيادة الآمال أم أن يكون الهبوط مبكرا.