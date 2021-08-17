روما يضم تامي أبراهام

أعلن نادي روما يوم الثلاثاء تعاقده مع تامي أبراهام قادما من صفوف تشيلسي.

تامي أبراهام النادي : روما روما

ووقع اللاعب الشاب على عقد يربطه بالذئاب حتى 30 يونيو 2026.

سيرتدي أبراهام (23 عاما) القميص رقم 9 الذي أصبح خاليا بعد رحيل إدين دجيكو إلى إنتر قبل أيام.

وتبلغ قيمة الصفقة 40 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويملك تشيلسي حق الحصول على نسبة مئوية من أي صفقة انتقال مستقبلية للمهاجم الإنجليزي.

ويأتي رحيل أبراهام من تشيلسي بعد إعلان الأخير التعاقد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قادما من إنتر.

ويذكر أن أبراهام شارك مع تشيلسي في 82 مباراة سجل خلالها 30 هدفا بداية من عام 2016، وكان قضى 12 عاما قبلها في فريق الشباب.

وشارك اللاعب الإنجليزي في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى التتويج بالسوبر الأوروبي بعد الفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح.

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