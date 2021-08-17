مدرب حراس المنتخب الأولمبي: لماذا الحديث عن وزن محمود جاد بعد لقاء الأهلي؟

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 11:53

كتب : FilGoal

محمود جاد - إنبي - الزمالك

استنكر أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي، الذي شارك في دورة طوكيو 2020 في يوليو الماضي، الحديث عن وزن محمود جاد حارس مرمى إنبي.

محمود جاد

النادي : إنبـي

إنبـي

وكان حلمي طولان مدرب إنبي أبدى غضبه من زيادة وزن جاد بعد عودته للفريق إثر مشاركته مع منتخب مصر في الأولمبياد.

وعلق عبد الكريم على الأمر بالقول عبر قناة صدى البلد:"محمود جاد عاد لمصر مع بعثة الفريق مساء يوم 1 أغسطس، مباراة إنبي والأهلي كانت 14 أغسطس، لماذا صدر الحديث عن وزنه بعد لقاء الأهلي؟".

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وأضاف "اللاعب انضم لناديه بعد يوم من عودته لمصر، لماذا لم يتحدثوا عن وزنه بعد لقاء سموحة يوم 9 أغسطس؟".

وأتم "وزن اللاعب كان مثاليا حتى نهاية مشوار المنتخب في الدورة الأولمبية".

ولم يدخل جاد (22 عاما) قائمة إنبي في مباراتي سموحة والأهلي عقب عودته من طوكيو.

وقال طولان بعد خسارته من الأهلي إن جاد عاد للفريق وزنه زائد بمقدار 6.5 كيلوجرامات.

ويستضيف إنبي فريق الإسماعيلي اليوم الثلاثاء في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

محمود جاد إنبي منتخب مصر الأولمبي
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