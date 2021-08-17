تقارير: كريستيانو رونالدو بين الانتقال لـ مانشستر سيتي أو العودة لـ ريال مدريد

في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ربطت التقارير الإسبانية والإيطالية خروج كريستيانو رونالدو من يوفنتوس لوجهتين مختلفتين.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية وبرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني كشفا ملامح وجهة كريستيانو رونالدو المحتملة على الترتيب، لـ مانشستر سيتي وعودة لـ ريال مدريد.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن جورج مينديش وكيل المهاجم البرتغالي عرض خدمات لاعبه على مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس متفتح لبيع هدافه مقابل 30 مليون يورو، إذ سيضمن ذلك عدم خسارة النادي في الصفقة وكذلك اقتطاع قيمة 30 مليون يورو من رواتب الفريق في الموسم.

ويحتاج بطل الدوري الإنجليزي لمهاجم عقب رحيل سيرخيو أجويرو لـ برشلونة ورفض توتنام لبيع هاري كين مقابل 150 مليون يورو.

انتقال إن تم سيكون بمثابة خيانة لـ مانشستر يونايتد بعدما ارتدى البرتغالي قميص الشياطين الحمر لـ 6 مواسم قبل الانتقال في 2009.

وفي نفس السياق، كشف إيدو أجيري صديق مقرب من كريستيانو رونالدو، رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد في عودة الهداف التاريخي للنادي.

وأوضح إيدو أن أنشيلوتي بدأ محادثات من أجل إعادة رونالدو لملعب سانتياجو بيرنابيو، إذ يراه قادرا على مساعدة الفريق.

ويسعى ريال مدريد أيضا لضم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان إلا أن النادي الفرنسي يرفض بيع نجمه رغم انتهاء عقده الموسم المقبل.

وارتبط اسم رونالدو بالعودة لـ مانشستر يونايتد أو سبورتينج لشبونة أو الانتقال لـ باريس سان جيرمان من قبل.

رونالدو (36 عاما) قضى 3 مواسم مع يوفنتوس سجل 101 هدفا وصنع 22 في 133 مباراة وتوج بـ 5 ألقاب.