تقارير: كريستيانو رونالدو بين الانتقال لـ مانشستر سيتي أو العودة لـ ريال مدريد

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 11:23

كتب : FilGoal

رونالدو

في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ربطت التقارير الإسبانية والإيطالية خروج كريستيانو رونالدو من يوفنتوس لوجهتين مختلفتين.

صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية وبرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني كشفا ملامح وجهة كريستيانو رونالدو المحتملة على الترتيب، لـ مانشستر سيتي وعودة لـ ريال مدريد.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن جورج مينديش وكيل المهاجم البرتغالي عرض خدمات لاعبه على مانشستر سيتي الإنجليزي.

أخبار متعلقة
أس: ميسي رونالدو معا طريق خروج مبابي الوحيد إلى مدريد‎‎ فونتي: مستعدون لتحدي ميسي..ونصحت رونالدو بالانتقال لـ ليل وسط شكوك حول مستقبله.. رونالدو أول من يتسلم جائزة "باولو روسي" تقرير: رونالدو يراقب الأوضاع في باريس.. وفكرة اللعب جوار ميسي مستحيلة

وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس متفتح لبيع هدافه مقابل 30 مليون يورو، إذ سيضمن ذلك عدم خسارة النادي في الصفقة وكذلك اقتطاع قيمة 30 مليون يورو من رواتب الفريق في الموسم.

ويحتاج بطل الدوري الإنجليزي لمهاجم عقب رحيل سيرخيو أجويرو لـ برشلونة ورفض توتنام لبيع هاري كين مقابل 150 مليون يورو.

انتقال إن تم سيكون بمثابة خيانة لـ مانشستر يونايتد بعدما ارتدى البرتغالي قميص الشياطين الحمر لـ 6 مواسم قبل الانتقال في 2009.

وفي نفس السياق، كشف إيدو أجيري صديق مقرب من كريستيانو رونالدو، رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد في عودة الهداف التاريخي للنادي.

وأوضح إيدو أن أنشيلوتي بدأ محادثات من أجل إعادة رونالدو لملعب سانتياجو بيرنابيو، إذ يراه قادرا على مساعدة الفريق.

ويسعى ريال مدريد أيضا لضم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان إلا أن النادي الفرنسي يرفض بيع نجمه رغم انتهاء عقده الموسم المقبل.

وارتبط اسم رونالدو بالعودة لـ مانشستر يونايتد أو سبورتينج لشبونة أو الانتقال لـ باريس سان جيرمان من قبل.

رونالدو (36 عاما) قضى 3 مواسم مع يوفنتوس سجل 101 هدفا وصنع 22 في 133 مباراة وتوج بـ 5 ألقاب.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس مانشستر سيتي ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرئيس السيسي يكرم أبطال طوكيو ومدربيهم.. وغياب كيشو بسبب كورونا 9 دقيقة | مصر
خبر في الجول - أحمد ياسر ريان يجتاز الكشف الطبي لـ ألتاي التركي 26 دقيقة | ميركاتو
صراع الهبوط في الدوري المصري.. 4 مواجهات مباشرة والنقطة 36 = البقاء 45 دقيقة | الدوري المصري
روما يضم تامي أبراهام 59 دقيقة | ميركاتو
مدرب حراس المنتخب الأولمبي: لماذا الحديث عن وزن محمود جاد بعد لقاء الأهلي؟ ساعة | الدوري المصري
ليفربول يرحب بعودة 3 لاعبين أمام بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
في صراع البقاء.. هل يتكرر ما حدث في الدوري المصري قبل 16 عاما؟ ساعة | تقرير في الجول
اختر مجموعة مصر في كأس إفريقيا 2021 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 2 قرعة الأبطال - مواجهتان سهلتان لـ الأهلي والزمالك في دور الـ32 3 الصراع الناري مستمر.. تعرف على المباريات المتبقية لـ الزمالك والأهلي حتى نهاية الدوري 4 مؤتمر حسام حسن: أين الشخص الذي تكبرونه ليتصرف مع كاف.. وألعب للفوز حتى في المباريات الودية
قد ينال إعجابك