التشكيل المتوقع لـ الزمالك - عودة فتوح لمركز الظهير.. وعلاء يعوض غياب الونش أمام دجلة

الثلاثاء، 17 أغسطس 2021 - 10:53

كتب : إبراهيم رمضان

الإسماعيلي - الزمالك

من المتوقع عودة أحمد فتوح لشغل مركز الظهير الأيسر، وبدأ محمود علاء في مركز قلب الدفاع أمام وادي دجلة في الجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة على ملعب الدفاع الجوي في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وسيعوض الثنائي غياب محمد عبد الشاقي ومحمود حمدي "الونش" بسبب تراكم البطاقات.

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وكان فتوح قد عوّض غياب أشرف بنشرقي أمام الإسماعيلي وشارك كجناح في الجولة الأخيرة، واليوم سيعود لمركزه الطبيعي.

فيما من المتوقع ألا يجري الفرنسي باتريس كارتيرون أي تغييرات على تشكيل الفريق.

ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور

أمامهما: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي الثاني.

ويحتل وادي دجلة المركز قبل الأخير برصيد 25 نقطة.

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