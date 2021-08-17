التشكيل المتوقع لـ الأهلي - ديانج يعوض غياب السولية.. وبواليا يقود الهجوم أمام طلائع الجيش

سيعوض أليو ديانج غياب عمرو السولية في وسط الأهلي أمام طلائع الجيش ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش على ملعب الجيش الجديد بالسويس في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويغيب السولية بداعي تراكم البطاقات.

وسيعتمد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي على والتر بواليا في الهجوم لمواصلة تعويض غياب الهداف محمد شريف.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق

الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي

أمامهما: محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

الهجوم: والتر بواليا

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 38 نقطة.